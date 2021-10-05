Çalışma Hayatım uygulaması nedir? İşte e-Devlet Çalışma Hayatım hizmetinin ayrıntıları

EMEKLİLER İÇİN HİZMETLER Çalışma Hayatım bütünleşik hizmeti; emekliler, çalışanlar ve iş arayanlar için modellendi.



Bu bütünleşik hizmetle emeklilerin "Emeklilik İşlemleri" modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, aylık kesintilerini, bir aylık maaş tercihlerini, aylık bilgilerine ilişkin barkodlu belge alma işlemlerini, banka ve adres değişikliği taleplerini, hareketsiz ve blokeli emekli maaş sorgulama ve iade başvurusu işlemleri gibi pek çok işlemi gerçekleştirebileceği belirtiliyor.



