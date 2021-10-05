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Haber Giriş: 05 Ekim 2021 - 13:25 | 

Çalışma Hayatım uygulaması nedir? İşte e-Devlet Çalışma Hayatım hizmetinin ayrıntıları

'Çalışma Hayatım' hizmeti e-Devlet'te vatandaşların hizmetine sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan "Çalışma Hayatım" hizmetiyle vatandaşlara çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemlerin bütünleşik yapıda sunulduğunu söyledi. İşte, e-Devlet Çalışma Hayatım hizmetinin ayrıntıları...

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e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlara iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor.

2EMEKLİLER İÇİN HİZMETLER

EMEKLİLER İÇİN HİZMETLER

Çalışma Hayatım bütünleşik hizmeti; emekliler, çalışanlar ve iş arayanlar için modellendi.

Bu bütünleşik hizmetle emeklilerin "Emeklilik İşlemleri" modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, aylık kesintilerini, bir aylık maaş tercihlerini, aylık bilgilerine ilişkin barkodlu belge alma işlemlerini, banka ve adres değişikliği taleplerini, hareketsiz ve blokeli emekli maaş sorgulama ve iade başvurusu işlemleri gibi pek çok işlemi gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

3NE ZAMAN EMEKLİ OLUNABİLECEĞİ SORGULANACAK

NE ZAMAN EMEKLİ OLUNABİLECEĞİ SORGULANACAK

Çalışanlar ise çalışan modülünden 4A, 4B, 4C tescil bilgilerine erişebilir, ne zaman emekli olabileceğini, 4C bordro, dil tazminatı, 4A/4B iş göremezlik ödemesi bilgilerini sorgulayabilir.

Öte yandan çalışanların şahıs ödemeleri, esnaf ve sanatkar sicil/oda bilgileri ve iş yeri kaydı/borcu yoktur belgesi sorgulama/doğrulama gibi hizmetlere kolaylıkla erişim sağlayıp işlemlerini gerçekleştirebileceği de unutulmamalı.

Çalışma Hayatım hizmetiyle artık tüm vatandaşlar sağlık modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabilecek, tedavi bilgileri, reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebilecek, optik cam/çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip istirahat raporlarını görebilecek.

4İŞ ARAYANLAR İÇİN HİZMET

İŞ ARAYANLAR İÇİN HİZMET

"Çalışma Hayatım" bütünleşik hizmetinde iş arayan vatandaşlar için "iş arıyorum" modülü de yer alıyor.

İş arayanların yeni bütünleşik hizmetiyle İŞKUR kayıt bilgilerine kolayca ulaşabilecekleri, iş ilanları ve başvurularını görüp İŞKUR'a aktif kayıtlıysa ilgili ilanlara başvuru yapabilecekleri, kurs/program ilanları ve ön başvuruları ile iş başvurularını sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecekleri görülüyor.

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