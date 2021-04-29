Çalışma belgesi e devletten nasıl alınır? Bakan Soylu duyurdu! e-başvuru çalışma izin belgesi ekranı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgeleri, kısıtlamada muaf olanlar için e başvuru ekranından alınacak. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre çalışma belgesi çalışanların işe gidip gelme sürecinde kolaylık sağlayacak. Market, bakkal, üretim, lojistik, tedarik gibi sektörlerde çalışan vatandaşların çalışma izni alması için e-Devlet üzerinden SGK ekranından müracaat yapması gerekecek. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız devreye koyacaklar." dedi. İşte, Çalışma belgesi nasıl alınır? sorusu ile ilgili ayrıntılar.
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Çalışma belgesi e devlet başvuru ekranı, tam kapanma süreci ile beraber vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Kısıtlama süresince, muaf olanlar, cezai durumla karşılaşmamak adında çalışma izni alacaklar. Sokağa çıkma yasağı çalışma belgesi ile ilgili Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak." ifadesini kullandı. Soylu, belge alamayanların ise iş yerinden bir belge alınabileceğini kaydetti.
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ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Bakan Süleyman Soylu, tam kapanmada çalışmak zorunda olanları ilgilendiren bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Soylu, kısıtlamadan muaf sektörlerde çalışanların işe gidip gelme sürecinde izin belgelerini nasıl alacaklarına ilişkin soru üzerine de markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar için de süreci kolaylaştırdıklarını vurguladı.
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Soylu, şunları kaydetti: "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız yarın (bugün) akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak.
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İŞ YERİ ÇALIŞMA BELGESİ VEREBİLECEK
Diyelim ki alınamadı, onu da yarın tekrar yayınlıyoruz, bu sefer çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun 'Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak.
Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var."
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Daha önce muafiyet belgesi olanların bunu bir "serbest dolaşım belgesi" gibi kullandığı, şehir içinde istediği gibi dolaştığının anımsatılması üzerine Soylu, asla böyle olamayacağının altını çizdi.
Bakan Soylu, "Dün iki ayrı toplantı yaptık. Tüm kuralları kolluk birimlerimizle, valilerimizle, kaymakamlarımızla ele aldık. Bu kuralları harfi harfine 17 gün uygulayacağız." dedi.
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ÇALIŞMA BELGESİ ALMA EKRANI
E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.