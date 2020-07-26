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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 26 Temmuz 2020 - 10:42,

Çalışan annelere bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır? SGK bakıcı desteği başvuru ekranı

Çalışan annelere bakıcı desteği verilmesi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Ankara, İstanbul ve İzmir’de hayata geçirilen destek ile ilgili müjdeyi verdi ve desteğin bu yıl aylık 200 avrodan 300 avroya çıkarıldığını bildirdi. Peki Çalışan anne bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır?

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Çalışan anneye bakıcı desteği başvuruları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 avrodan 300 avroya çıkarıldığını bildirdi. Projeye ilişkin detayları paylaşan Bakan Selçuk, ‘Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır’ sloganıyla 2019 yılında başlayan Projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir.’dedi.

ÇALIŞAN ANNELERE BAKICI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adreslerinden e-devlet şifresiyle yapılabiliyor.

ÇALIŞAN ANNELERE BAKICI DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI-TIKLAYINIZ

2BAKAN SELÇUK’TAN AÇIKLAMA
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BAKAN SELÇUK’TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Ankara, İstanbul ve İzmir’de hayata geçirilen ‘Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelere 50 euro artırımlı (350 euro) ödeme alarak destekleneceğini bildirdi.
Projeye ilişkin detayları paylaşan Bakan Selçuk, “Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır” sloganıyla 2019 yılında başlayan Projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir. Projeden yararlanmak isteyen annelerimiz internet üzerinden başvuru yapabilirler” dedi.
Bakan Selçuk projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu belirtti. Bakanlık olarak aile birliğini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Söz konusu projeye başvuruların devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak, 2021 yılında 325 euro 2022 yılı için de 350 euro olacağının mesajını verdi.

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