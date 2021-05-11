Çaka Bey kimdir? Selçuklu komutanı Çaka Bey'in tarihi hayatı hakkında merak edilenler
Çaka Bey'in tarihi hayatı popüler dizi Uyanış Büyük Selçuklu ile bir kez daha gündeme geldi. İlk büyük Türk denizcisi Çaka Bey'e dizide hayat veren oyuncu Okan Şenozan'ın performansı da izleyenlerden tam not aldı. Tarihi kaynaklara göre, 1078 civarında Bizans İmparatorluğu'na esir düşen Çaka Bey Ege Denizi'ndeki bazı adalar ile denizin kıyı şeridindeki bazı yerlerde hakimiyet kurdu. Büyük denizci Çaka Bey'in ölümü ise dikkat çekiyor. Peki, Çaka Bey kimdir? İşte, Selçuklu komutanı Çaka Bey'in tarihi hayatı hakkında bilgiler.
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Selçuklu komutanı Çaka Bey'in tarihi hayatı Uyanış Büyük Selçuklu izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Okan Şenozan'ın hayat verdiği Çaka Bey dizide göstermiş olduğu başarı ile ekranlara damga vurdu. Türk tarihinin ilk donanmasını oluşturduğu için tarihteki ilk Türk amirali olarak bilinen Çaka Bey Kılıç Arslan tarafından öldürüldü. İzmir ilinin Çeşme ilçesine bağlı Çakabey Mahallesi, adını Çaka Bey'den alıyor.
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ÇAKA BEY KİMDİR?
Çaka Bey veya Çağa Bey Selçuklu komutanı ve denizcisidir. 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'nin ardından Selçukluların Anadolu coğrafyasına yayıldıkları dönemde Smirni merkezli bağımsız bir beylik kurmuştur. Türk tarihinin ilk donanmasını oluşturduğu için tarihteki ilk Türk amirali olarak kabul edilmektedir.
1071 yılı sonrasında Anadolu'ya yapılan Selçuklu akınlarına katılan ve 1078 civarında Bizans İmparatorluğu'na esir düşen Çaka Bey, İmparator III. Nikiforos'un dikkatini çekerek protonobilissimus unvanıyla saraya alındı. 1081'de I. Aleksios'un imparator olmasıyla, kendisine verilen unvan ve ayrıcalıkların geri alınması sebebiyle saraydan ayrıldı. Aynı yıl, İzmir tarihindeki ilk Türk hâkimiyetini sağladı.
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1071 yılında Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında Bizans İmparatoru Romen Diyojen esir düşmüş, Anadolu'da Türkmen boyları tarafından kurulan beylikler ortaya çıkmıştı. 1080 yılında, Sivas merkezli olarak kurulan Dânişmendliler Beyliği'nin kurucusu Dânişmend Gazi'ye bağlı bir bey olarak, Batı'daki Bizans topraklarına düzenlenen akınlara katılan Oğuzların Çavuldur boyuna mensup Çaka Bey, 1078 yılı civarındaki akınların birinde Bizans'a esir düştü. Başkent Konstantinopolis'e götürülmesini takiben İmparator III. Nikiforos'un dikkatini çekerek saraya alındı ve kendisine protonobilissimus unvanı verildi.
Burada Yunanca da öğrenerek diğer bazı Türk esirler gibi sarayda iyi mevkilere yükseldi. 1081 yılında tahta İmparator I. Aleksios geçince kendisine verilen unvan ve ayrıcalıklar geri alındı ve saraydan ayrılarak Anadolu'daki Türkmenlerin arasına döndü
Bir müddet sonra sınırlarını genişleterek Ege Denizi'ndeki bazı adalar ile denizin kıyı şeridindeki bazı yerlerde hâkimiyet kurdu. 1092 yılı civarında, Abidos'u kuşattı, fakat Bizans İmparatoru I. Aleksios'un Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan'ı kışkırtması üzerine Kılıç Arslan tarafından öldürüldü ve kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı.
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OKAN ŞENOZAN KİMDİR?
Okan Şenozan 9 Mart 1968'de Adana'da dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi Ankara'da Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. 1986 yılından itibaren seslendirme yapmaya başladı. 1991 yılında A.Ü.D.T.C.F tiyatro bölümü oyunculuk dalından mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarında sanatçı olarak göreve başladı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları yapmaktadır. 2014 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı tek kişilik “Bizim Yunus" oyunundaki performansıyla "Sanat Kurumu" "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. 2020 yılında Devlet Tiyatrosundan emekli olarak bağımsız çalışmaya başladı. Çok iyi derecede Fransızca ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.