Çağrı Atakan kararını verdi… Çağrı Survivor’dan ayrılacak mı?

Survivor Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan'ın sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüğü anlar çok konuşulmuştu. Yaşanan olay ardından acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, ''Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu olurum" sözleriyle tepkisini ortaya koymuştu. Süre isteyen Çağrı Atakan'ın 11 Mart tarihli bölümde kararını açıkladığı görülüyor. Peki, Çağrı, ne karar verdi, Survivor’dan ayrılacak mı?
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Survivor'da iletişim oyunu sonrası Steven'ın sözlerine sinirlenen ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan sinir krizi geçirmişti. Steven'ın üzerine yürümeye çalışan Çağrı Atakan, araya girip durumu sakinleştirmeye çalışan Murat Ceylan'a da sert ifadeler kullanmıştı.
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Acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, Çağrı için verilen kararı açıklamıştı. "Sana yapacağımız yaptırımı söylüyorum. Bizim bu konuyla ilgili kararımız şöyle: Sen bundan sonraki 5 ödülden yararlanmayacaksın. Kafanda şunu da değerlendirmeni istiyorum. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem ama şu anda yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum.
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Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasından sonra konseyde büyük sessizlik oldu. Çağrı ise gözyaşlarını tutamadı. 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum' diyen Acun Ilıcalı kararı Çağrı'ya bıraktı.
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KARARINI VERDİ
Acil durum konseyinde konuşan Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan, Acun Ilıcalı’ya “Buradan gitmen beni mutlu eder dediğinizde, boğazım düğümlendi ve konuşamadım. Bana iki yol sundunuz. Ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim ya da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım. Ben kararımı verdim.” Dedi.