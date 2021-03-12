Çağrı Atakan kararını verdi… Çağrı Atakan ne karar verdi: Survivor'dan elendi mi?

Acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, Çağrı için verilen kararı açıklamıştı. "Sana yapacağımız yaptırımı söylüyorum. Bizim bu konuyla ilgili kararımız şöyle: Sen bundan sonraki 5 ödülden yararlanmayacaksın. Kafanda şunu da değerlendirmeni istiyorum. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem ama şu anda yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum.



