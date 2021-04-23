Çağrı Atakan elendi mi? Diskalifiye olan isim belli oldu

Oldukça üzgün olduğunu dile getiren ünlü televizyoncu sözlerine şöyle başladı;



Şimdi yine bir sakatlık var maalesef. Bu konuda Metin Ağabey'i zorladım. Doktorumuz her şeye karar veren biri değil. Türkiye'deki hekimlerimiz ile defalarca konuşuyor ve karar veriyor.



Şuan açıklayacağım kararın arkasının tamamen sağlığa dayandığını bilmenizi istiyorum. Bizim için üzücü bir durum.



Doktorumuzun net açıklaması ile 'Oyun oynarsa sağlığında sağlığında kalıcı hasar olur' dediği yarışmacımız Çağrı.



Bizim için değerli bir yarışmacısın. Bir bela bu. Hepimizin başındaki bir bela bu.