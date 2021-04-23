Çağrı Atakan elendi mi? Diskalifiye olan isim belli oldu
Survivor'ın 22 Nisan tarihli bölümüne Çağrı Atakan'ın diskalifiye edilmesi damga vurdu. Acil durum konseyinde açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, yarışmacılardan birinin zorunlu nedenle eleneceğini açıkladıktan sonra o ismin Çağrı Atakan olduğunu bildirdi. Çağrı Atakan elenme kararı ardından gözyaşlarına boğuldu. Peki, Çağrı Atakan neden diskalifiye oldu?
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Survivor'un perşembe akşamı yayınlanan son bölümü diskalifiye ile ekranlara damga vurdu. Ünlüler ve gönüllüleri konseyde toplayan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Survivor'da biliyorsunuz sakatlık diye bir bela var. Bu bela şu anda aktif sporculardan daha çok Survivor yarışmacılarını zorlayan ve onları zaman zaman yarışmadan alıkoyan bir bela. Çok önemli yarışmacılarımızı sakatlıklar ile kaybettik. Semih, Nagehan, Turabi... Bu yarışmacılarımız biliyorsunuz 3 hafta 4 haftada sakatlananlar. " dedi.
Çağrı'nın sağlık sorunları nedeniyle elendiğini söyleyen Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Doktorumuzun net açıklaması ile 'Oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olur' dediği yarışmacımız Çağrı. " ifadesini kullandı.
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Oldukça üzgün olduğunu dile getiren ünlü televizyoncu sözlerine şöyle başladı;
Şimdi yine bir sakatlık var maalesef. Bu konuda Metin Ağabey'i zorladım. Doktorumuz her şeye karar veren biri değil. Türkiye'deki hekimlerimiz ile defalarca konuşuyor ve karar veriyor.
Şuan açıklayacağım kararın arkasının tamamen sağlığa dayandığını bilmenizi istiyorum. Bizim için üzücü bir durum.
Doktorumuzun net açıklaması ile 'Oyun oynarsa sağlığında sağlığında kalıcı hasar olur' dediği yarışmacımız Çağrı.
Bizim için değerli bir yarışmacısın. Bir bela bu. Hepimizin başındaki bir bela bu.
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Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası şoke olan Çağrı, ilk tepkisini "Emin misiniz" diyerek verdi. Gözyaşlarını tutamayan Çağrı "Anneme söylemeyin üzülmesin" diyerek sözlerine başladı. Çağrı, "Burada çok iyi insanlar tanıdım. Karşı takımda çok iyi insanlar. Çok iyi anlaştıklarım var. Size çok teşekkür ederim" dedi.
Çağrı'nın sağlık sorunları nedeniyle eleneceği kararının ardından diğer yarışmacılar da gözyaşlarına hakim olamadı.
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ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?
Survivor Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Survivor Çağrı Çukur ve Arka Sıradakiler dizisinde oynadı ve dizilerdeki performanslarıyla hatırlanmaktadır. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.
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Çağrı Atakan kariyerinin yanı sıra Eda Taşpınar ile yaşadığı beraberlikle de gündem olmuştu. Eda Taşpınar ile Çağrı Atakan, yaz aylarında başlayan sürpriz birlikteliklerini Survivor yeni sezonuna kısa bir süre kala noktalama kararı aldı.