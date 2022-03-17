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Çağlar Ökten'in eski sevgilisi kim? Lara Şehiroğlu iddiası gündemde

#Çağlar Ökten#Çağlar Ökten Sevgilisi#Lara Şehiroğlu

Evlilik haberleri ortaya çıkana kadar Lara Şehiroğlu eski sevgilisi Çağlar Ökten'le çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmadı. Seda Sayan’a evlilik teklifi eden Çağlar Ökten nikah tarihini duyurunca Lara Şehiroğlu bütün fotoğrafları Instagram hesabından hızlıca sildi. Söz konusu iddialar ardından Lara Şehiroğlu ismi merak konusu oldu.

1/3Çağlar Öktenin eski sevgilisi kim Lara Şehiroğlu iddiası gündemde

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Seda Sayan'ın mayıs ayında Çağlar Ökten ile evleneceği haberlerinin duyulmasının ardından gözler Lara Şehiroğlu’na çevrildi.

2/3Çağlar Öktenin eski sevgilisi kim Lara Şehiroğlu iddiası gündemde

İstanbul'da yaşayan ve modellik yapan Lara Şehiroğlu'nun 'larasehiroglu' kullanıcı adlı Instagram hesabından sık sık sevgilisiyle çekildiği fotoğrafları paylaşıyordu.

3/3Çağlar Öktenin eski sevgilisi kim Lara Şehiroğlu iddiası gündemde

Çağlar Ökten ve 4 yıl birliktelik yaşadığı Lara Şehiroğlu evlilik hazırlığı yapıyordu. Evlilik haberleri ardından Şehiroğlu bütün fotoğrafları Instagram hesabından hızlıca sildi.

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#Çağlar Ökten#Çağlar Ökten Sevgilisi#Lara Şehiroğlu