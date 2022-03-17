Çağlar Ökten'in eski sevgilisi kim? Lara Şehiroğlu iddiası gündemde

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Seda Sayan'ın mayıs ayında Çağlar Ökten ile evleneceği haberlerinin duyulmasının ardından gözler Lara Şehiroğlu’na çevrildi.