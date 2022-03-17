Çağlar Ökten'in eski sevgilisi kim? Lara Şehiroğlu iddiası gündemde

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Seda Sayan'ın mayıs ayında Çağlar Ökten ile evleneceği haberlerinin duyulmasının ardından gözler Lara Şehiroğlu’na çevrildi.
İstanbul'da yaşayan ve modellik yapan Lara Şehiroğlu'nun 'larasehiroglu' kullanıcı adlı Instagram hesabından sık sık sevgilisiyle çekildiği fotoğrafları paylaşıyordu.
Çağlar Ökten ve 4 yıl birliktelik yaşadığı Lara Şehiroğlu evlilik hazırlığı yapıyordu. Evlilik haberleri ardından Şehiroğlu bütün fotoğrafları Instagram hesabından hızlıca sildi.