Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Seda Sayan'ın evleneceği Çağlar Ökten hakkında bazı bilgiler..

Çağlar Ökten'in hayatı ve biyografisi, Seda Sayan ile evlilik haberinin ardından gündeme geldi. Katıldığı programlarda seslendirdiği şarkılarla dikkat çeken Çağlar Ökten ile Seda Sayan'ın evlilik tarihi belli oldu. Devlet Konservatuvarı mezunu olan ve çok küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan Çağlar Ökten, pop müziğin yansıra Klasik Türk Müziği eğitimi de aldı. Peki, Çağlar Ökten kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Seda Sayan ile evlilik hazırlığı yapan Çağlar Ökten'in hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.