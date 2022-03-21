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Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Seda Sayan'ın evleneceği Çağlar Ökten hakkında bazı bilgiler..

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Çağlar Ökten kimdir sorusu, Seda Sayan ile evliliğe doğru adım atan genç şarkıcı hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Küçük yaşlardan beri müzik kariyerine devan eden müzisyen Çağlar Ökten, magazin gündeminde hakkındaki haberlerle dikkat çekti. Müzik ile içli dışlı bir isim olan Çağlar Ökten, kariyerini bu alanda sürdürüyor.  İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

1/3Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi Seda Sayanın evleneceği Çağlar Ökten hakkında bazı bilgiler..

Çağlar Ökten'in hayatı ve biyografisi, Seda Sayan ile evlilik haberinin ardından gündeme geldi. Katıldığı programlarda seslendirdiği şarkılarla dikkat çeken Çağlar Ökten ile Seda Sayan'ın evlilik tarihi belli oldu. Devlet Konservatuvarı mezunu olan ve çok küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan Çağlar Ökten, pop müziğin yansıra Klasik Türk Müziği eğitimi de aldı. Peki, Çağlar Ökten kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Seda Sayan ile evlilik hazırlığı yapan Çağlar Ökten'in hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/3ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Babası elektrik teknisyeni, annesi ev hanımı olan Ökten, küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe yaşadı.

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

3/3Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi Seda Sayanın evleneceği Çağlar Ökten hakkında bazı bilgiler..

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.

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