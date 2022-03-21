Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Seda Sayan'ın evleneceği Çağlar Ökten hakkında bazı bilgiler..

Çağlar Ökten'in hayatı ve biyografisi, Seda Sayan ile evlilik haberinin ardından gündeme geldi. Katıldığı programlarda seslendirdiği şarkılarla dikkat çeken Çağlar Ökten ile Seda Sayan'ın evlilik tarihi belli oldu. Devlet Konservatuvarı mezunu olan ve çok küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan Çağlar Ökten, pop müziğin yansıra Klasik Türk Müziği eğitimi de aldı. Peki, Çağlar Ökten kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Seda Sayan ile evlilik hazırlığı yapan Çağlar Ökten'in hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.
Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Babası elektrik teknisyeni, annesi ev hanımı olan Ökten, küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe yaşadı.
Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.