Çağla Şıkel’e ‘hadsiz’ diyen Arto’ya para cezası!

Ünlü manken, Arto'nun sosyal medya hesabından "Televizyonda vücudunu 70 milyona göstermemeyi öğrensin, insan adaplı olur! Hadsiz, her haltı ye, 'Ben evliyim, benim çocuğum var' de. Hayırdır paraya mı ihtiyacın var, aç mı kaldın pislik, çalıştığın yerler paranı vermiyor mu?" şeklindeki paylaşımlarıyla kendisine hakaret ettiğini ifade etmişti.