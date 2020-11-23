Çağla Şıkel’e ‘hadsiz’ diyen Arto’ya para cezası!

Manken Çağla Şıkel'e sosyal medya üzerinden "Aç mı kaldın, hadsiz, insan adaplı olur" diyen şarkıcı Arto, bin 560 TL para cezasına çarptırıldı.
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Çağla Şıkel, kendisine sosyal medya üzerinden ağır hakaretlerde bulunan şarkıcı Arto hakkında şikayette bulunmuştu.
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Ünlü manken, Arto'nun sosyal medya hesabından "Televizyonda vücudunu 70 milyona göstermemeyi öğrensin, insan adaplı olur! Hadsiz, her haltı ye, 'Ben evliyim, benim çocuğum var' de. Hayırdır paraya mı ihtiyacın var, aç mı kaldın pislik, çalıştığın yerler paranı vermiyor mu?" şeklindeki paylaşımlarıyla kendisine hakaret ettiğini ifade etmişti.
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Şıkel'in şikayeti sonrası açılan davada, Arto'nun 2.5 yıla kadar hapsi istenmişti. Geçtiğimiz günlerde İstabul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar çıktı.
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Ceza 20 TL'den bin 560 TL olarak hesaplandı
Sabah gazetesinin haberine göre; mahkeme, Arto'yu ünlü mankene yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 78 gün adli para cezasına çarptırdı. Ceza, günlüğü 20 TL'den bin 560 TL olarak hesaplandı.
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Çağla Şıkel, uzlaşmayı reddetti
Arto, ifadesinde; Çağla Şıkel'i iş ve sosyal hayatında tanıdığını, bahsi geçen paylaşımın kendisine ait olduğunu, ancak ifade özgürlüğü adı altında paylaşımda bulunduğunu ve suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Taraflar, uzlaştırmaya yönlendirildi fakat kendisine yapılan hakareti kabul etmeyen Şıkel, uzlaşmayı reddetti.