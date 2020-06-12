Çağla Şıkel, Serenay Sarıkaya'yı kıskandı mı?

Çağla Şıkel, sunuculuğunu Jülide Ateş'in üstlendiği Haber Global'da yayınlanan '40' programına konuk oldu. Şıkel programda Emre Altuğ’dan Seranay Sarıkaya’ya, yeniden evlenmesinden aşka, kendi çocuklarından kendi çocukluğuna, babasına, başarılarına dair ilginç açıklamalar yaptı..
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1
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İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL'İN AÇIKLAMALARI
-Kime göre neye göre güzelim, kime göre kendimi yargılamalıyım? Hangi prototipe göre daha iyi ya da daha kötüyüm? Ben kendimi güzellik konusunda eleştirmeyeli 20 sene oldu! Aştım artık. Ben tekim. Her kadın tek. Her kadın eşsiz. Farklı coğrafyalarda büyütülüyor, herkesin kendini kabul edebilmesi gerekiyor. Benim kendime yaptığım en büyük iyilik bu. -Çok üzüldüğüm, perişan olduğum zamanlar oldu. Bir cümleyle 3 gün yatıp kalktığım zaman oldu. O kişinin bunun farkında mı? Yazdı ve gitti! Ama benim 3 günüm mahvoldu. Şimdi sadece onlara çiçek gönderiyorum.
2
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KENDİNE EN AZ GÜVENEN KIZLARDIK
-Ben çok güzelim, bu güzellik yarışmasına girerim diye bir düşüncem olmadı. Benim 1'inci Burcu’nun 4'üncü olduğu o yarışmada Burcu Esmersoy’la ben kendine en güvenmeyen kızlardık. -İnsanların kilosuyla, kaburgasıyla, gıdığıyla, belindeki yağlarıyla uğraşmasının inanılmaz büyüklükte hastalıklı bir takıntı olduğunu düşünüyorum. -Emziren bir kadın gördüğümde tüylerim diken diken oluyor, hala çocuk sahibi olmak istiyorum.
3
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HİÇ ESTETİK YAPTIRDI MI?
“Göğüslerimi yaptırmıştım, babam yaşarken söyleyemiyordum. Babamdan da gizlemiştim. Tahta göğüs diye dalga geçiyorlardı, balerinlikte tahta göğüs makbuldür. Şansa benim de tahta gibiydi göğüslerim. Modellik yaptıktan sonra, elbiseyi daha iyi taşıyabileceğimi düşündüm”
4
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ÇAĞLA ŞIKEL’İN GÖZYAŞLARI
Jülide Ateş, Şıkel’e “Babasız kalınca hayatınızda neler eksildi?” sorusunu yöneltti. Şikel, soru karşısında gözyaşları içinde: “Hayatımda bir kere düştüm. O da babamı kaybettiğim zaman… Sonra hayatımdaki en büyük kalkışı yaptım. O düşüş beni inanılmaz ayağa kaldırdı. Babam çok sevgisini gösterebilen bir adam değildi, her zaman baba sevgisine biraz aç bir çocukluk geçirdik diyebiliriz ailece. Çok sevgi dolu, güleryüzlü bir adam değildi ama, babaydı. O benim babamdı” dedi.
5
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ÇOCUKLARIMIN BANA OLDUĞU KADAR BABALARINA DA İHTİYAÇLARI VAR
“Çok enteresan gibi algılanıyor, niye böyle algılandığı da, bu işi yürütemeyenlerden dolayı oluyor. Çok normal bir şey değil mi bu? Benim çocuğumun bir tane babası var. Benim 2 erkek çocuğum var ve babası onların idolü! Bana ihtiyaçları olduğu kadar babalarına da ihtiyaçları var. Böyle bir durumda ben o çocukların babasıyla iyi geçinmeyeceğim de kiminle geçineceğim? Aksine özen gösteriyorum, dikkat ediyorum, sevgimi saygımı eksik etmiyorum. Benim çocuklarımı biz beraber büyüteceğiz. Emre çok iyi bir baba. İyi ki de öyle bir babaları var"
6
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ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN DAHA BİR MUTLU BİR ANNE LAZIMDI!
Çağla Şıkel, “Emre Altuğ’la istemeden mi ayrıldınız” sorusunu ise “Ben istemeden kimse bana bir şey yaptıramaz, çocuklarımızın mutluluğu için daha mutlu bir anne lazımdı, daha mutlu bir anne ve baba için ayrılmamız gerekiyordu” dedi.
7
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EMRE ALTUĞ’DAN SONRA KİMSEYE AŞIK OLMADI MI?
“Tabii ki birileriyle tanışıyoruz, ama çok deli aşık olmadan bir ilişki yaşamayı düşünmüyorum. Aşkın hayatımdaki boşluğunu kendime hissettirmiyorum. Eğer gelirse de kapım açık. Evet, bu dönem boyunca aşık olmadım. Ama olabilirim"
8
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EVLENMEK İÇİN OĞULLARINDAN ONAY ALIR MI?
“Bunun zamanı önemli… Bu yaşta mı, onlar 18’ine geldiğinde mi? Bu aralar oldu diyelim; çocuklarım evlenmemi istiyor. Benim çok iyi anlaşacağım biri demek, benim çocuklarımla da çok iyi anlaşan biri demek, çocukları çok seven biri demek. Dolayısıyla çocuklarım onay verecektir, böyle bir endişeye hiç düşmedim. Bunu izin almak olarak değerlendirmiyorum, bu toplu bir enerji. Evimize yeni birisi gelecekte, biz onu hissederiz. Çocuklarım ‘anne evlen sen’ dediler ama, bence tam olarak evliliğin ne demek olduğunu bilmiyor da olabilirler”
9
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SERENAY SARIKAYA’YI KISKANMADIM!
Jülide Ateş, “Fİ dizisinde balerini oynayan Serenay Sarıkaya’yı kıskandınız mı?” diyerek sordu. “Hemcinsime karşı bir kıskançlık hissetmiyorum, o duyguyu geçeli baya oldu. Kıskanma demeyelim, ama özendim. Çok özendim, çünkü dans etmek dünyanın en güzel şeyi… Serenay o kadar çalışkan bir kız ki, profesyonel bir dansçı olmasa da, bize dans ettiğini gerçekten hissettirdi. Serenay orada gerçekten dans etti. Performansını izlediğimde, teknik olarak bakmadan gerçekten alkışladım. Dans eden herkese özeniyorum, dans etmeyi özlüyorum, Mükemmel kusursuz bir balerin değildim ama, dans etmek benim ilk aşkımdı"
10
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“BAŞARILI İNSANA AŞIK OLUYORUM”
Hayatına girecek kişinin “Magazinde görünmeyelim” gibi bir sıkıntısının olmaması gerektiğini söyleyen Şıkel, “Kendi ayaklarının üzerinde durabilen başarılı insana aşık oluyorum. Çok net bir bilgi. Yaptığı işin en iyisini yapan, çalışan üreten ve kendini geliştiren, bilmediği bir konu hakkında yaşına başına bakmadan araştırma yapmaktan utanmayan adamı seviyorum. Dolayısıyla da her şeyi yapabileceğim adam bir gün karşıma çıkarsa, bence o da benim hayatıma girmekten gocunmaz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.