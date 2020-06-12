Çağla Şıkel, Serenay Sarıkaya'yı kıskandı mı?

ÇOCUKLARIMIN BANA OLDUĞU KADAR BABALARINA DA İHTİYAÇLARI VAR “Çok enteresan gibi algılanıyor, niye böyle algılandığı da, bu işi yürütemeyenlerden dolayı oluyor. Çok normal bir şey değil mi bu? Benim çocuğumun bir tane babası var. Benim 2 erkek çocuğum var ve babası onların idolü! Bana ihtiyaçları olduğu kadar babalarına da ihtiyaçları var. Böyle bir durumda ben o çocukların babasıyla iyi geçinmeyeceğim de kiminle geçineceğim? Aksine özen gösteriyorum, dikkat ediyorum, sevgimi saygımı eksik etmiyorum. Benim çocuklarımı biz beraber büyüteceğiz. Emre çok iyi bir baba. İyi ki de öyle bir babaları var"