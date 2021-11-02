Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'dan Kuzey'e 12 yaş hediyesi

Cengiz’le küs değiliz Usta oyuncu ve yazar Ahmet Mümtaz Taylan, bu yıl yedincisi düzenlenen Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda sevenleriyle bir araya geldi. Gerek kişisel gerek oyunculuk kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulunan Taylan, “Leyla ile Mecnun” dizisindeki rol arkadaşı Cengiz Bozkurt ile aralarının bozuk olduğuna dair medyaya yansıyan iddialara da yanıt verdi: “Benim Cengiz ile hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir zaman olmadı, olmaz da. Bizim meslekte ‘Onunla çalışmam’ tarzındaki tercihleri ben küçümserim. Benim öyle bir derdim yok.”