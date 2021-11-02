Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'dan Kuzey'e 12 yaş hediyesi
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kuzey 12 oldu!
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 12 yaşına giren büyük oğulları Kuzey’in doğum gününü sürpriz bir hediyeyle kutladı. Emre Altuğ, istediği davula kavuşan oğlunun mutluluğunu sosyal medyada yayınladığı fotoğraf ve videolarla paylaştı: “Uzun zamandır istediği akustik davula bugün ulaştırdık Kuzey’imizi. İyi ki doğdun, güle güle çal oğlum, keyifle.”
2
Pelin’in aşkı
Pelin Öztekin yeni bir aşka yelken açtı. Genç oyuncu bir süredir pazarlama uzmanı Alican Tabak’la birlikte. Çift şu sıralar Kaş’ta tatilde.Pelin Öztekin ve Alican Tabak, birlikteliklerini sosyal medyapaylaşımlarıyla ilan etti.
3
Birinci yıllarını kutladılar
Ebru Şahin ve NBA yıldızı Cedi Osman, ilişkilerinin birinci yılına özel romantik bir kutlama yaptı. Kutlamada çektikleri kareleri sosyal medyada da paylaşan çifte takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi
4
Cengiz’le küs değiliz
Usta oyuncu ve yazar Ahmet Mümtaz Taylan, bu yıl yedincisi düzenlenen Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda sevenleriyle bir araya geldi. Gerek kişisel gerek oyunculuk kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulunan Taylan, “Leyla ile Mecnun” dizisindeki rol arkadaşı Cengiz Bozkurt ile aralarının bozuk olduğuna dair medyaya yansıyan iddialara da yanıt verdi: “Benim Cengiz ile hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir zaman olmadı, olmaz da. Bizim meslekte ‘Onunla çalışmam’ tarzındaki tercihleri ben küçümserim. Benim öyle bir derdim yok.”
5
'Küçük yaşta şöhret hataydı'
12 yaşında Küçük İbo adıyla şöhret olan İbrahim Halil Küçük, Karadeniz turnesine çıktı. Fatsa Maksim Gazinosu’nda konser veren şarkıcı, gecenin sonunda, “12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa daha geç yaşta albüm yapardım” dedi
6
Aydilge, Gürcü hayranları tarafından Tiflis’e davet edildi. Şarkıcı, eşi Utku Barış Andaç ile Tiflis sokaklarında gezdi Aydilge, eşi Utku Barış Andaç Tiflis’e gitti. Gürcistan’da ilgiyle izlenen Türk dizilerine yaptığı müzikler nedeniyle Gürcü hayranlarından davet alan Aydilge, Tiflis sokaklarını gezdi. Eşiyle beraber genellikle tarihi yerleri gezmeyi tercih eden şarkıcı, Tiflis İllüzyon ve Selfie Müzelerini de ziyaret etti. Aydilge eşiyle beraber eğlenceli fotoğraflar çektirdi.
7
Ayşe Müjgan 1 yaşında
Ayşecan Tatari’nin kızı Ayşe Müjgan 1 yaşına girdi. Oyuncu, eşi Edip Tepeli ile birlikte evlerinde bir parti organize etti. Kutlamadan çekilen kareleri Tatari, “İlk doğum gününün evde olması benim için çok önemliydi. Pasta standından, Müj’ün kafasındaki taçtan süslemelere her şey hayalimdeki kadar güzel oldu” notuyla Instagram’da paylaştı.