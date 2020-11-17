Çağla Şıkel, Emre Altuğ ve Burcu Çağrı aşkına ne dedi?

4 yıldır birliktelermiş Sürpriz ilişki, Burcu Çağrı’nın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Emre Altuğ’u etiketleyerek “Gün geçtikçe çoğaldı bağımız. Seni çok seviyorum” yazan ve o paylaşımı hemen silen eski manken, daha sonra bir açıklama yaptı.