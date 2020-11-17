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Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 08:30 | 

Çağla Şıkel, Emre Altuğ ve Burcu Çağrı aşkına ne dedi?

Emre Altuğ’un yeni sevgilisi Burcu Çağrı, Çağla Şıkel’e benzetildi. Muhabirler, Etiler’de görüntüledikleri ünlü mankene bu benzerliği sordu.

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1O DA MANKENDİ
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O DA MANKENDİ

Çocuklarının annesi Çağla Şıkel’den 2015 yılında boşanan ünlü şarkıcı Emre Altuğ’un eski manken Burcu Çağrı’yla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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İlişkinin duyulmasının ardından sosyal medyada Burcu Çağrı’nın Çağla Şıkel’e benzediğine dair çok sayıda yorum yapıldı.

3YORUM YOK
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YORUM YOK

Çağla Şıkel önceki akşam Etiler’deki bir kuaför salonundaydı. Çıkışta görüntülenen ünlü manken, Emre Altuğ’un sevgilisinin kendisine benzetildiğini söyleyen muhabirlere yanıt vermek istemedi. Aracına binen Şıkel, “Beni ilgilendiren bir konu değil” diyerek uzaklaştı.

44 yıldır birliktelermiş
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4 yıldır birliktelermiş

Sürpriz ilişki, Burcu Çağrı’nın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Emre Altuğ’u etiketleyerek “Gün geçtikçe çoğaldı bağımız. Seni çok seviyorum” yazan ve o paylaşımı hemen silen eski manken, daha sonra bir açıklama yaptı.

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Burcu Çağrı, “Sadece duygularımı saklayamadığım için yazdım. Ama yanlış anlaşılacağı için sildim. İçimden gelerek yazılmış bir yazıydı” dedi. Altuğ ve Çağrı’nın 4 yıldır birlikte olduğu öğrenildi.

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Burcu Çağrı'nın da Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel gibi bir dönem bale yaptığı biliniyor...

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