Çağla Şıkel arkadaşı Burcu Esmersoy'u çocuklarıyla tanıştırdı!

Arabesk bizim DNA’mızda var

Bilal Sonses, Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki ilk konserini önceki gece verdi.Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Bilal Sonses, “Şarkılarınız için ‘yeni nesil arabesk’ diyebilir miyiz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Kesinlikle diyebiliriz. Bunu büyük bir mutlulukla söylüyorum. Çünkü arabesk bizim DNA’mızda var. Ben de arabeskle büyüdüm ve bunu şarkılarıma yansıtmaya çalışıyorum.” ◊ Sayit DURMAZ