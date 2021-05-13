Televizyon Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 - 09:13 | 13 Mayıs 2021 - 09:13

Çağla ile Yeni Bir Gün bugün yok mu? Fox Tv yayın akışında dikkat çeken detay

Çağla ile Yeni Bir Gün programının 13 Mayıs tarihli akışta yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Hafta içi her gün aynı saate izleyicilerle buluşan Çağla ile Yeni Bir Gün'ün yeni bölüm akıbeti merak ediliyor. Peki, bugün Çağla ile Yeni Bir Gün bugün yok mu?