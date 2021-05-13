Çağla ile Yeni Bir Gün bugün yok mu? Fox Tv yayın akışında dikkat çeken detay
Çağla ile Yeni Bir Gün programının 13 Mayıs tarihli akışta yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Hafta içi her gün aynı saate izleyicilerle buluşan Çağla ile Yeni Bir Gün'ün yeni bölüm akıbeti merak ediliyor. Peki, bugün Çağla ile Yeni Bir Gün bugün yok mu?
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Çağla ile Yeni Bir Gün programının akıbeti merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün'ün yeni bölümü yerine Türk filmi kafalar karışık ekranlarda olacak.
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Bayramda bazı diziler ve programlar ekran macerasına ara verebiliyor. Bunlardan biri de Çağla ile Yeni Bir Gün oldu. Bayram nedeniyle yayınlanmayacak olan Çağla ile Yeni Bir Gün programının 17 Mayıs Pazartesi günü izleyicilerle buluşması bekleniyor.