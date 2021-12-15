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Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 12:57 | 

Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı salladı!

Boşuna dememişler "insan insana benzer" diye...Üstelik bu konuda zamanın da herhangi bir etkisi yok. Gösteri dünyasının bazı genç ünlüleri özellikle bazı anlarda, bazı pozlarında tecrübeli meslektaşlarına öylesine benziyorlar ki! İşte birbirlerine benzeyen ünlü isimler...

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Survivor All-Star'da yer alan Avatar Atakan, yakın dostları Çağatay Ulusoy ve Mustafa Mert Koç ile bu karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Çağatay Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı. Sosyal medyada Ulusoy için; ‘İbrahim Büyükak sandım' yorumları yapıldı.
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En son dijital bir platformda yayınlanan Yeşilçam dizisinde rol alan Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü sevenlerini şaşırttı.

Saçlarını uzatan biraz da kilo alan Ulusoy'u görenler komedyen İbrahim Büyükak'a benzetti.
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Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı. Sevenleri fotoğrafın altına; "İlk bakışta İbrahim Büyükak sandım", "Sen Emir Sarrafoğlu'sun, kendine gel." şeklinde mesajlar yazdı.
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KIZI BİLE BU KADAR BENZEMİYOR

Boşuna dememişler "insan insana benzer" diye...Üstelik bu konuda zamanın da herhangi bir etkisi yok. Gösteri dünyasının bazı genç ünlüleri özellikle bazı anlarda, bazı pozlarında tecrübeli meslektaşlarına öylesine benziyorlar ki! Bunun son örneğini de Rosie Mac sergiledi. Her ne kadar farklı coğrafyalarda yaşasalar da 24 yaşındaki Mac'in 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın gençlik yıllarına olan benzerliği şaşırtıcı.
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Rosie Mac, bazı pozlarında , Avşar'ın 20'li yaşlarındaki görüntüsünü öylesine hatırlatıyor ki şaşırmamak mümkün değil.
6Beren Saat ve Belçim Bilginden özel fotoğraflar

Beren Saat ve Belçim Bilgin'den özel fotoğraflar!

Dostlukları 15 yıla dayanan Beren Saat ile Belçim Bilgin, yılda dört kez yayımlanan Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçti.
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Yakın arkadaş olan iki oyuncu Serkan Şedele’nin objektifine böyle yansıdı. Bilgin ve Saat dergi için bir de birbiriyle röportaj yaptı. Beren Saat sohbet sırasında şu sözleriyle dikkat çekti:
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“Hayat bize hep birbirimiz üzerinden madalyonun öteki yüzünü deneyimleme fırsatı da verdi. Sen daha erken aile tercihinde bulundun, ben hep kariyer tercihinde bulundum. Madalyonun öbür yüzünü yaşasak ne deneyimlerdik tecrübesini hayat bize yaşatmış oldu.”
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Oyuncu Burcu Biricik'in ikizi çıktı! Sarışın güzelin hayranları oyuncuyu dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği Doutzen Kroes'e benzetti.
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Saçından göz rengine, gülüşünden yüz şekline kadar her şeyiyle birbirine benzetilen Hollandalı 36 yaşındaki mankenle 32 yaşındaki oyuncu için sosyal medyada önceki gün anket başlatıldı.
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Anketten ikilinin adeta birbirinin kopyası olduğu sonucu çıktı.
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Oyuncu Alper Kul yıllar sonra başından geçen bir anıyı sevenleriyle paylaştı.
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Oyuncu Alper Kul 'Hadi Be' programında eski futbolcu Hasan Şaş ile ilgili itirafta bulundu:
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"Beni Hasan Şaş'a benzetiyorlar. Bozcaada’daki bir otelde Hasan Şaş diye ağırladılar. Kapıda karşılandım, izzet-i ikramda bulundular, el üstünde tuttular. En son "Hasan değilim, Alper'im" deyince bozuldular. Ama her şeyi yedim."
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İrem Derici ve Nuray Hafiftaş

Ünlü isimler arasında da birbirine benzerliğiyle konuşulan isimler yok değil.
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Özge Özpirinçci - Aslı Bekiroğlu
17
Nebahat Çehre - Evrim Alasya
18
Hande Subaşı - Saadet Işıl Aksoy
19
Çağlar Ertuğrul - Jake Gyllenhaal
20
Melis Birkan - Sevinç Gürsen Akyıldız
21
Aylin Kontente - Aylin Kabasakal
22
Zeyno Günenç - Esra İçöz
23
Zeynep Casalini - Sertab Erener
24
Ceyda Düvenci - Esra Harman
25
Jane Levy - Emma Stone
26
Joseph Morgan - Kıvanç Tatlıtuğ
27
İlk bakışta Claudia Schiffer ile Brigitte Bardot'unn gençlik hallerini ayırmak mümkün görünmüyor. Sağdaki Bardot'nun gençlik yıllarına ait bir poz. Soldaki ise Schiffer'ın 20'li yaşlarından bir görüntü.
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Bardot (solda) ile Claudia Schiffer benzerliğini vurgulayan bir başka poz daha.
29
Bardot'nun daha genç bir benzeri de var. Model Georgia May Jagger (solda) ayrık dişlerine kadar Bardot'nun kopyası gibi.
30
Will Ferrell - Chad Smith
31
Terry Serpico - Anthony Michael Hall
32
Özge Özberk - Sevinç Erbulak
33
Nehir Erdoğan - Funda Eryiğit
34
Christy Turlington - Jessica Biel
35
Eva Mendes'in endamı sinemanın efsane yıldızlarından Sophia Loren'e benzetiliyor.
36
Ralph Fİennes - Bradley Cooper
37
Bir dönem Scarlett Johansson, öylesine benziyordu ki Marilyn Monroe'ya.
38
Kate Middleton, gelinliği içinde bir dönemin zarafet kraliçesi Grace Kelly'ye benzetilmişti.
39
Belki kendi öz kızları bile Monako Prensesi Kelly'ye böylesine benzetilmedi.
40
Jessica Chastain'in zarafeti Rita Hayworth'ı hatırlatıyor.
41
Sadece o değil, saçları ve gülüşü de.
42
Gökçe Akyıldız - Semiha Bezek
43
Hilary Swank - Jennifer Garner
44
Isla Fisher - Amy Adams
45
Katy Perry - Siwan Morris
46
Nina Dobrev - Victoria Justice
47
Kira Knightley - Natalie Portman
48
Jaime Pressly - Margot Robbie
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