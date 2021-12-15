Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı salladı!
Boşuna dememişler "insan insana benzer" diye...Üstelik bu konuda zamanın da herhangi bir etkisi yok. Gösteri dünyasının bazı genç ünlüleri özellikle bazı anlarda, bazı pozlarında tecrübeli meslektaşlarına öylesine benziyorlar ki! İşte birbirlerine benzeyen ünlü isimler...
Survivor All-Star'da yer alan Avatar Atakan, yakın dostları Çağatay Ulusoy ve Mustafa Mert Koç ile bu karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Çağatay Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı. Sosyal medyada Ulusoy için; ‘İbrahim Büyükak sandım' yorumları yapıldı.
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı. Sevenleri fotoğrafın altına; "İlk bakışta İbrahim Büyükak sandım", "Sen Emir Sarrafoğlu'sun, kendine gel." şeklinde mesajlar yazdı.
KIZI BİLE BU KADAR BENZEMİYOR
Boşuna dememişler "insan insana benzer" diye...Üstelik bu konuda zamanın da herhangi bir etkisi yok. Gösteri dünyasının bazı genç ünlüleri özellikle bazı anlarda, bazı pozlarında tecrübeli meslektaşlarına öylesine benziyorlar ki! Bunun son örneğini de Rosie Mac sergiledi. Her ne kadar farklı coğrafyalarda yaşasalar da 24 yaşındaki Mac'in 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın gençlik yıllarına olan benzerliği şaşırtıcı.
Boşuna dememişler "insan insana benzer" diye...Üstelik bu konuda zamanın da herhangi bir etkisi yok. Gösteri dünyasının bazı genç ünlüleri özellikle bazı anlarda, bazı pozlarında tecrübeli meslektaşlarına öylesine benziyorlar ki! Bunun son örneğini de Rosie Mac sergiledi. Her ne kadar farklı coğrafyalarda yaşasalar da 24 yaşındaki Mac'in 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın gençlik yıllarına olan benzerliği şaşırtıcı.
Rosie Mac, bazı pozlarında , Avşar'ın 20'li yaşlarındaki görüntüsünü öylesine hatırlatıyor ki şaşırmamak mümkün değil.
Yakın arkadaş olan iki oyuncu Serkan Şedele’nin objektifine böyle yansıdı. Bilgin ve Saat dergi için bir de birbiriyle röportaj yaptı. Beren Saat sohbet sırasında şu sözleriyle dikkat çekti:
Oyuncu Burcu Biricik'in ikizi çıktı! Sarışın güzelin hayranları oyuncuyu dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği Doutzen Kroes'e benzetti.