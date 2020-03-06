Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya'ya hâlâ âşık olabilir mi?

Çağatay Ulusoy’un eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’yla oynaması için yapılan film teklifini reddettiği iddia ediliyor. Aşkları, 2013’te birlikte rol aldıkları “Medcezir” dizisiyle başladı. Dizinin 1.5 yıl sonra final yapmasıysa ilişki bitince sette yaşanan gerilime bağlandı. Serenay Sarıkaya sonra Kerem Bürsin’le 4.5 yıl sürecek yeni ilişkisine başladı.
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Serenay Çağatay’ı sosyal medyadan takip etmiyor ama Çağatay onu ediyordu. Hatta bir keresinde bir paylaşımını yanlışlıkla beğendi. Sonra hemen geri çekti. Ne zaman ki Serenay Kerem Bürsin’den ayrıldı, Çağatay-Serenay isimleri yeniden birlikte anılmaya başladı. Hatta Çağatay’ın Duygu Sarışın’dan, Serenay’ın Kerem Bürsin’den ayrılma nedeninin ikilinin Şile’de yaptıkları bir kaçamak olduğu konuşuldu. Zaten Serenay da Çağatay’ı tekrar sosyal medyadan takibe aldı.
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Herkes “Olur mu, olmaz mı” diye sorarken ortaya son anda Cem Yılmaz çıktı. Ve son iddia o ki Çağatay Ulusoy, bir süre önce kaçamak yaptığı ya da en azından- karşılıklı takipleşmeye başladığı Serenay Sarıkaya’yla aynı filmde oynamayı kesin bir dille reddetti. “Kesin bir dille reddetti”...N’apacaktı, kabul mü edecekti?
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İnsanın eski sevgilisiyle aynı filmde oynamak istememesi elbette doğal bir şey. Münasip olanı da bu zaten.Ama bir ihtimal daha var ki kafamı o kurcalıyor: Acaba Çağatay Serenay’a hâlâ âşık olabilir mi?