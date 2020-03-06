Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya'ya hâlâ âşık olabilir mi?

Herkes “Olur mu, olmaz mı” diye sorarken ortaya son anda Cem Yılmaz çıktı.

Ve son iddia o ki Çağatay Ulusoy, bir süre önce kaçamak yaptığı ya da en azından- karşılıklı takipleşmeye başladığı Serenay Sarıkaya’yla aynı filmde oynamayı kesin bir dille reddetti.

“Kesin bir dille reddetti”...N’apacaktı, kabul mü edecekti?