Çağatay Ulusoy, Amerika'daki işini büyüttü! Çaylar Rize'den...

Örnek eğitimci Geçtiğimiz günlerde, sektöründe büyük başarılara imza atan, benim de yakından tanıdığım Tarabya İngiliz Okulları’nın sahibi iş insanı Mehmet Gültekin’le karşılaştım.Bir eğitimci olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarını pür dikkat takip ettiğini ve Covid-19’a karşı gerekli tüm önlemleri aldığını söyledi. Mehmet Bey önce okulu dezenfekte ettirmiş, kendisiyle birlikte tüm çalışanlara da Covid-19 testi yapılmış.



Öğrencileriyle çalışanlarının sağlığına büyük önem veren Mehmet Gültekin ayrıca her gün ateş ölçümü ve durum değerlendirmesi yaptırıyormuş. Diğer okullar için güzel bir örnek...