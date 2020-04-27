Çadır dikiyorlardı, maskeci oldular

Dört çalışanıyla birlikte rengarenk kumaş maske diken Temizkanoğlu, “Son birkaç gündür maske yetiştiremiyoruz. Almanya’da bizim gibi terzi ve benzeri manifatura işleri yapanlar, maske dikmeye başladı. Siparişleri karşılamak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.