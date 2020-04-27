Çadır dikiyorlardı, maskeci oldular

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında maske krizinin yaşandığı Almanya’da bugün itibariyle halkın toplu bulunduğu alanlarda maske zorunluluğu başlıyor.
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Ülkedeki yerel işletmeciler maske talebine cevap veremeyince, tercih Türk işletmeciler oldu. Ülkede yaşayan gurbetçiler, artan talebi karşılamak için atalyölerde yoğun mesai harcıyor.
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DHA’ya konuşan Almanya’nın Bochum kentindeki işletme sahibi Yüksel Kafali ile Sami Can, asıl işleri olan reklam, çadır dikme ve monte işlerine ara vererek, tüm kapasitelerini maske üretmeye ayırdı.
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14 çalışanıyla birlikte maske talebini karşılamaya çalıştıklarını belirten Yüksel Kafali, şunları söyledi: “Koronavirüs nedeniyle işlerimiz durma noktasına geldi. Almanya’da büyük ölçüde maske ihtiyacı ortaya çıkınca, zaten elimizde dikiş makinesi ve dikiş yapabilen arkadaşlarımız olduğu için maske işine yöneldik.”
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“Ürettiğimiz maskeler hakkında olumlu dönüşler aldık, günden güne talep arttı. Günlük kapasitemizi iki bine çıkarmak istiyoruz. Pazartesi için maske zorunluğunun açıklanmasıyla da siparişlerimiz katlanarak arttı.”
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Dortmund ve Lünen kasabasında olmak üzere iki terzi dükkânı bulunan Erkan Temizkanoğlu ise, “Koronavirüs salgını sonrasında diktiğim kumaş maskelerden çevremdeki insanlara sunmaya başladım, özellikle maske zorunluğu açıklanmasının ardından talep patlaması yaşadık” dedi.
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Dört çalışanıyla birlikte rengarenk kumaş maske diken Temizkanoğlu, “Son birkaç gündür maske yetiştiremiyoruz. Almanya’da bizim gibi terzi ve benzeri manifatura işleri yapanlar, maske dikmeye başladı. Siparişleri karşılamak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.