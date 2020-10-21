Cadılar Bayramı ne zaman? İşte tarih bilgisi

Halloween ya da bir diğer ifadeyle Cadılar Bayramı, korkunç temalı süslemeler, içleri oyularak ışıklandırılan kabaklar, kostümleriyle kapı kapı dolaşarak şeker isteyen çocuklar ve renkli kostümlerle bilinen bir gelenek olarak sürdürülmeye devam ediyor. Bu özel günün 2020 yılında ne zaman kutlanacağı merak konusu oldu. Peki, Cadılar Bayramı ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ABD başta olmak üzere her yıl geleneksel olarak kutlanan ve 'Cadılar Bayramı' olarak bilinen Halloween'ın bu yıl ne zaman kutlanacağı, meraklıları tarafından araştırılıyor. İşte, Halloween hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
2
Abone Ol
Halloween yani bir başka deyişle 'Cadılar Bayramı' Hıristiyanlar tarafından kutlanan Pagan kökenli bir ritüeldir. Günümüzde dinden ayrı şekilde popüler bir kültür öğesine dönüşen bayram, her yıl ekim ayında kutlanır.
Her yılın 31 Ekim tarihinde kutlanan Halloween, Paganlar’da bu tarihin yazın bitişi ve kışın başlangıcı olarak simgelenmesi nedeniyle bu tarihte kutlanır.
Cadılar Bayramı bazı belli başlı Batı dünyası ülkelerinde kutlanır. Amerika'da oldukça büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı, Amerikan kültürünün etkisiyle diğer Batılı ülkelerde de yaygınlaşmaktadır.
3
Abone Ol
SİMGESİ BAL KABAĞI
Cadılar Bayramı’nın en önemli simgesi gülen yüz çizili balkabağıdır. Balkabağının içi boşaltılır ve gülen yüz şeklinde oyularak içine bir mum yakılır. Cadılar Bayramı gününde en çok tüketilen şekerleme türü elma şekeridir. Küçük çocuklar o gün kapı kapı gezip ev sahiplerine “şaka mı şeker mi” diye sorar. Ev sahibi eğer şakayı seçerse çocuklar korkunç kıyafetleri ile komiklik yaparlar.
En yaygın olarak tüketilen şekerleme, elma şekeridir. Çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine "Şaka mı, şeker mi?" diye sorarlar. Ev sahibi "Şaka!" derse çeşitli muziplikler yaparlar. Büyükler çocuklara şekerleme ikram ederler veya harçlık verirler. Bu uygulamanın kökeni geçmişte Britanya'da yoksulların kapı kapı dolaşarak "ruh keki" toplaması geleneğidir.
Yetişkinler ise o gece kıyafet baloları veya partiler organize ederler. Bu partilerin konsepti korku üzerine olur fakat dileyen dilediği kostümü giyer. Kimi bir zombi olurken kimisi Kaptan Jack Sparrow olabilir.