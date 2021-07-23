Cadılar Bayramı ne zaman? İşte 2021 Halloween hakkında bilgiler

CADILAR BAYRAMI HER SENE 31 EKİM'DE KUTLANIYOR Pagan ve sonrasında Hristiyan geleneği haline gelen Cadılar Bayramı'nın başlangıcı, Samhain olarak bilinen Kelt Festivalidir.Başlangıç yılı tam olarak bilinmese de kutlamaların yapıldığı 31 Ekim tarihi günümüze kadar hiç değişmeden gelmeyi başarmıştır.



31 Ekim, hasat mevsiminin bittiği gün olarak bilinir ve tek geçim kaynağı toprak olan dönem insanları için yaşamaya devam edebilecek olmanın garantisi gibidir.



