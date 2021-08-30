C 1.2 mutasyonu nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüsün yeni varyantı C 1.2 mutasyonu keşfedildi!

Bu sayı, bugüne kadar herhangi bir varyantta görülen mevcut küresel mutasyon oranının neredeyse iki katına denk geliyor.



Bilim insanları ayrıca C.1.2 dizisine sahip varyantların yaklaşık yüzde 50'sinde 14 mutasyon buldu.



'Bu mutasyonların işlevsel etkisini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor' diyen bilim insanları, son varyantın virüsün antikorlardan ve bağışıklık tepkilerinden kaçmasına yardımcı olabileceği konusunda da uyardı.