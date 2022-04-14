Buz Devri Scrat palamuduna kavuştu! Buz Devri Scrat ve meşe palamudu hikayesi nedir?

'Buz Devri' serisinin yaratıcısı Blue Sky stüdyosu, koronavirüs salgını nedeniyle Disney'i kapatma kararı aldı. Yapım şirketi Buz Devri sevilen karakteri Scrat'ın yer aldığı video ile sosyal medyadan hayranlarına veda etti. İşte merak konusu olan Buz Devri Scrat ve palamudun hikayesi...
Blue Sky Stüdyoları tarafından tasarlanmış olan Scrat, bir firavun faresi temel alınarak çizilmiş, Buz Devri ve devam filmi olan Buz Devri: Erime filmlerinin arka planındaki karakterlerden biridir. Karakter beğenilince Buz Devri animasyonundaki rolü uzatılmış ve ikinci filmde de ona yer verilmiştir. Her iki filmde de, kendi sahnelerinin başrolünü bir meşe palamudu ile paylaşır ve başına gelen türlü talihsizlikleriyle güldürür.
Blue Sky Stüdyoları Scrat'in meşe palamudu kovalaması hakkında bir kısa film daha yaratmıştır, bu filmin adı da "Gone Nutty"dir.
Blue Sky Stüdyosu, Greenwich, Connecticut merkezli bir Amerikan bilgisayar animasyon film stüdyosuydu. 1987 yılında Chris Wedge, Michael Ferraro, Carl Ludwig, Alison Brown, David Brown ve Eugene Troubetzkoy tarafından, Tron'un arkasındaki görsel efekt stüdyolarından biri olan işverenleri MAGI'nin kapatılmasından sonra kuruldu. Stüdyo, kendi bünyesindeki işleme yazılımını kullanarak, animasyon film prodüksiyonuna başlamadan önce reklamlar ve filmler için görsel efektler yapıyordu. İlk uzun metrajlı filmi Buz Devri 2002'de 20th Century Fox tarafından yayınlandı. Sonuncusu 25 Aralık 2019'da yayınlanan 'Ajanlar İş Başında' olmak üzere 13 uzun metrajlı film üretti.
Blue Sky Studios, 2019'da 21st Century Fox'un bir parçası olarak Disney tarafından satın alınana kadar 20th Century Animation'ın bir yan kuruluşuydu. Şubat 2021'de Disney, COVID-19 pandemisinin ticari faaliyetleri üzerindeki ekonomik etkisini gerekçe göstererek Blue Sky'ın Nisan 2021'de kapatılacağını duyurdu. Stüdyo, 10 Nisan 2021'de tüm faaliyetlerini durdurdu.
Buz Devri ve Rio, stüdyonun ticari olarak en başarılı serileri olurken, Horton Hears a Who! ve The Peanuts Movie en çok övülen filmleriydi. Buz Devri'nden bir karakter olan Scrat, stüdyonun maskotuydu.