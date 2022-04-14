Buz Devri Scrat palamuduna kavuştu! Buz Devri Scrat ve meşe palamudu hikayesi nedir?

BUZ DEVRİ SCRAT KİMDİR?

Blue Sky Stüdyoları tarafından tasarlanmış olan Scrat, bir firavun faresi temel alınarak çizilmiş, Buz Devri ve devam filmi olan Buz Devri: Erime filmlerinin arka planındaki karakterlerden biridir. Karakter beğenilince Buz Devri animasyonundaki rolü uzatılmış ve ikinci filmde de ona yer verilmiştir. Her iki filmde de, kendi sahnelerinin başrolünü bir meşe palamudu ile paylaşır ve başına gelen türlü talihsizlikleriyle güldürür.

Blue Sky Stüdyoları Scrat'in meşe palamudu kovalaması hakkında bir kısa film daha yaratmıştır, bu filmin adı da "Gone Nutty"dir.