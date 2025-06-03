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Büyüleyici zeka! Bölgede sık sık uçup ses çıkarıyorlardı, nedeni şaşkına çevirdi

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#Bursa#Haber#Karga
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 12:52

Bursa'da, alçaktan uçarak sesler çıkaran kargaların bulunduğu bölgede fark edilen yaralı karga tedavi altına alındı.