Büyükşen ( Metin – Necla Büyükşen) cinayetinin geçmişi: Büşra, Betül, Osman, Uğur Büyükşen kimdir?

ürkiye'nin gündemine yeniden oturan Metin – Necla Büyükşen cinayeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te değerlendiriliyor. Anne ve babasının katilini bulmak isteyen Doktor Osman Büyükşen, olayın tek görgü tanığı kız kardeşi Büşra Büyükşen'le karşı karşıya. Büşra Büyükşen'in gerçekleri sakladığından şüphelenen ağabey Osman Büyükşen, kız kardeşine sorular yöneltmeye devam etti. Çiftin şüphelerin odağındaki bir diğer oğlu Uğur Büyükşen'in eşi Betül Büyükşen de Müge Anlı canlı yayınına katıldı.



Büşra Büyükşen'in, "Yengemin gönül ilişkisi olabilir. Belki babam bunu fark etmiştir, bilmiyorum" sözleri üzerine canlı yayına bağlanan yenge Betül Büyükşen, kendisi hakkındaki iddiaları yalanladı. İşlemediği bir suçun iftirasıyla yaşadığını savunan yenge, kocasını hiçbir zaman aldatmadığını vurguladı. Eşi Uğur Büyükşen'le birlikte her zaman kayınpederi ve kayınvalidesinin yanında olduklarını söyleyen şüphelerin odağındaki yenge, "Büşra tatillerde geziyordu. Osman okuyordu. Ben baktım" sözlerini kullandı.



Müge Anlı, Osman Büyükşen'in sözleri üzerine ağladı



Betül'ün babası Muammer Büyüktorcan'ın canlı yayına bağlanmasıyla çiftin oğlu Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi. Büyüktorcan'ın sözleri karşısında Anne ve babasının katilini aramak için her yolu denediğini söyleyen Osman Büyükşen'in sözleri Müge Anlı'yı da ağlattı. Müge Anlı, Osman Büyükşen'e sarılarak acısını paylaştı.



Gözyaşlarına boğulan acılı evlat süreçle ilgili yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgilenen yetkililerin hatalar yaptığını ifade eden Büyükşen, "Ben her şeyi bırakıp annemin babamın katillerini aramak için istifa etmek istedim. Pandemi yüzünden istifa edemedim. Her şeyden vazgeçtim" dedi. Köydeki herkesin Muammer Büyüktorcan'dan korktuğunu belirten Osman Büyükşen, olayı köyde bilenlerin olduğunu iddia etti.



"Müge Anlı'yı niye izliyorsunuz diye sordum, 6 ay sonra buraya çıktım"



Annesinin Müge Anlı'yı çok sevdiğini ifade eden Büyükşen, seneler önce yaşadığı bir anıyı anlattı. Acılı evlat, "Bir gün televizyonda sizi izlediğini gördüm. Ne izliyorsunuz bunları dedim. Ama 6 ay sonra ben buraya çıktım. Kimse yarın ne yaşayacağını bilmiyor" diye konuştu.



Müge Anlı, Büşra Büyükşen'in gerçekleri açıklamasını istedi. Anlı, Büşra'ya yönelik "Sen daha önce babanı ve anneni döven ağabeyinle neden birlikte kalıyorsun? Nasıl içine sindiriyorsun" sorusunu yöneltti. Çiftin kızlarıysa olayın yaşandığı dönemde kendilerine sadece ağabeyi ve yengesinin sahip çıktığını öne sürdü.