Büyükşen ( Metin – Necla Büyükşen) cinayetinin geçmişi: Büşra, Betül, Osman, Uğur Büyükşen kimdir?
Büyükşen ( Metin – Necla Büyükşen) cinayetinin geçmişi Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla yeniden gündem oldu. 3 yıldır çözülemeyen cinayetle ilgili aile üyelerinin ifadeleri soru işaretlerine neden olurken, tek görgü tanığı Büşra Büyükşen'in konuşması için tüm ekip büyük bir çaba sarf ediyor. Peki, Büşra, Betül, Osman, Uğur Büyükşen kimdir? İşte Büyükşen ( Metin – Necla Büyükşen) cinayetinin geçmişi:
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde, 2018 yılında yaşanan olayda Metin – Necla Büyükşen çifti öldürülmüştü. Çiftin ölümünün ardından, olay gecesi anne ve babasıyla birlikte olan Büşra Büyükşen'in saldırıdan nasıl kurtulduğu merak konusu olmuştu. Türkiye'nin gündemine 'mehir cinayeti' olarak giren olayda sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor. Kar maskeli bir saldırgan tarafından işlendiği öne sürülen çifte cinayette özellikle Swap izi sonuçları ve Büşra Büyükşen’in çelişki açıklamaları dikkat çekiyor.
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