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Televizyon
Haber Giriş: 25 Haziran 2021 - 08:56 | 

Büyükşen ( Metin – Necla Büyükşen) cinayetinin geçmişi: Büşra, Betül, Osman, Uğur Büyükşen kimdir?

Büyükşen ( Metin – Necla Büyükşen) cinayetinin geçmişi Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla yeniden gündem oldu. 3 yıldır çözülemeyen cinayetle ilgili aile üyelerinin ifadeleri soru işaretlerine neden olurken, tek görgü tanığı Büşra Büyükşen'in konuşması için tüm ekip büyük bir çaba sarf ediyor. Peki, Büşra, Betül, Osman, Uğur Büyükşen kimdir? İşte Büyükşen ( Metin – Necla Büyükşen) cinayetinin geçmişi:

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Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde, 2018 yılında yaşanan olayda Metin – Necla Büyükşen çifti öldürülmüştü. Çiftin ölümünün ardından, olay gecesi anne ve babasıyla birlikte olan Büşra Büyükşen'in saldırıdan nasıl kurtulduğu merak konusu olmuştu. Türkiye'nin gündemine 'mehir cinayeti' olarak giren olayda sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor. Kar maskeli bir saldırgan tarafından işlendiği öne sürülen çifte cinayette özellikle Swap izi sonuçları ve Büşra Büyükşen’in çelişki açıklamaları dikkat çekiyor.

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Osman Büyükşen, anne ve babasının katillerini arıyor

Cinayetin üstünden iki buçuk yıl geçmesine rağmen katillerin cezasını çekmediğini ifade eden oğul Büyükşen, kız kardeşinin ifadelerine inanmadığını söyledi. Cinayetle ilgili şüpheler mehir ile ilgili yaşanan tartışmalardan dolayı çiftin diğer oğulları Uğur Büyükşen ve gelin Betül Büyükşen'i işaret ediyor.

Anne ve babasının katillerinin bulunması için yoğun bir çaba harcayan Doktor Osman Büyükşen, cinayetle ilgili şüphelendiği isimleri açıkladı. Büyükşen, "Kız kardeşim Büşra doğruları söylemiyor. Erke kardeşim Uğur Büyükşen, onun eşi Betül ve Betül'ün ailesinden şüpheleniyorum" dedi.Konya'da yaşanan o gecenin tek görgü tanığı Büşra Büyükşen de Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlandı. Açıklamalarıyla Müge Anlı'yı oldukça kızdıran genç kız, olayla ilgili tüm bildiklerini jandarmaya anlattığını savundu. Kız kardeşinin çelişkili açıklamalarına dikkat çeken ağabey Büyükşen, Büşra'nın kendisine olayla ilgili yardımcı olmadığını ifade etti.

3Çiftin kızları Büşra Büyükşen şüpheli mi

Çiftin kızları Büşra Büyükşen şüpheli mi?

Büşra Büyükşen'in, gözlerinin önünde vahşi bir cinayete kurban giden aile büyüklerinin cinayetinde şüpheli konumda bulunan Betül Büyükşen'le birlikte yaşadığı öğrenildi. Çiftin kızları, yengesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katılmak istemediğini dile getirdi. Büşra Büyükşen, "Telefonu eline veriyorum, konuşmak istemiyor. Canlı yayına katılmasını istiyorum, katılmıyor. Sadece yetkili kişilere kişilere konuşmak istiyor" diye konuştu.

Konya'da bulundukları köyde gelinlerinin ailesinin bu ithamla yaşadıklarını belirten Osman Büyükşen, "Ben onlara bir fırsat veriyorum. Herkes onları suçlu görüyor. Suçlu değillerse gelip burada konuşsunlar. Kendilerini de aklasınlar. Yılmaz Büyüktorcan, Mehmet Ali Dayanır, Tuba Dayanır, Ertuğrul Ekmekçi, Uğur, Betül, Büşra hepiniz gelin burada konuşun" dedi.

Büşra Büyükşen, cinayet saatinde evde olmayan gelinlerinin kuzeni Mehmet Ali ve Yılmaz’ı işaret etti. Betül'ün gönül işi olabileceğini bu nedenle Mehmet Ali'nin bu olayı kapatmak için ailesini ortadan kaldırmış olabileceğini belirtti.

4Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğuru savunuyor

Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur'u savunuyor

Olayın tek görgü tanığı Büşra Büyükşen'in ağabeyi Uğur'u savunmasıysa dikkat çekti. Ağabeyine güvendiğini ifade eden genç kız, Uğur Büyükşen'in demircilikle uğraştığı için sahte barut izine sahip olabileceğini savundu. Büşra Büyükşen, akrabalarının kendisine karşı aldığı tavırdan dolayı rahatsız olduğunu dile getirdi. Olayın tek görgü tanığı, "Akrabalarım ölmediğim için beni suçluyorlar" dedi. Müge Anlı ise genç kıza hatırlatma yaparak cinayetle ilgili şüpheli durumda olan ağabeyi ve yengesiyle birlikte yaşadığını ve bu durumun rahatsızlık yaratabileceğini dile getirdi.

Konya'da yaşanan olayla ilgili tüm gelişmeler Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarında değerlendiriliyor. Katillerin bulunması için yoğun çaba harcayan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, en ufak izin bile peşinde olduğunu ifade ediyor. 

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ürkiye'nin gündemine yeniden oturan Metin – Necla Büyükşen cinayeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te değerlendiriliyor. Anne ve babasının katilini bulmak isteyen Doktor Osman Büyükşen, olayın tek görgü tanığı kız kardeşi Büşra Büyükşen'le karşı karşıya. Büşra Büyükşen'in gerçekleri sakladığından şüphelenen ağabey Osman Büyükşen, kız kardeşine sorular yöneltmeye devam etti. Çiftin şüphelerin odağındaki bir diğer oğlu Uğur Büyükşen'in eşi Betül Büyükşen de Müge Anlı canlı yayınına katıldı.

Büşra Büyükşen'in, "Yengemin gönül ilişkisi olabilir. Belki babam bunu fark etmiştir, bilmiyorum" sözleri üzerine canlı yayına bağlanan yenge Betül Büyükşen, kendisi hakkındaki iddiaları yalanladı. İşlemediği bir suçun iftirasıyla yaşadığını savunan yenge, kocasını hiçbir zaman aldatmadığını vurguladı. Eşi Uğur Büyükşen'le birlikte her zaman kayınpederi ve kayınvalidesinin yanında olduklarını söyleyen şüphelerin odağındaki yenge, "Büşra tatillerde geziyordu. Osman okuyordu. Ben baktım" sözlerini kullandı.

Müge Anlı, Osman Büyükşen'in sözleri üzerine ağladı

Betül'ün babası Muammer Büyüktorcan'ın canlı yayına bağlanmasıyla çiftin oğlu Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi. Büyüktorcan'ın sözleri karşısında Anne ve babasının katilini aramak için her yolu denediğini söyleyen Osman Büyükşen'in sözleri Müge Anlı'yı da ağlattı. Müge Anlı, Osman Büyükşen'e sarılarak acısını paylaştı.

Gözyaşlarına boğulan acılı evlat süreçle ilgili yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgilenen yetkililerin hatalar yaptığını ifade eden Büyükşen, "Ben her şeyi bırakıp annemin babamın katillerini aramak için istifa etmek istedim. Pandemi yüzünden istifa edemedim. Her şeyden vazgeçtim" dedi. Köydeki herkesin Muammer Büyüktorcan'dan korktuğunu belirten Osman Büyükşen, olayı köyde bilenlerin olduğunu iddia etti.

"Müge Anlı'yı niye izliyorsunuz diye sordum, 6 ay sonra buraya çıktım"

Annesinin Müge Anlı'yı çok sevdiğini ifade eden Büyükşen, seneler önce yaşadığı bir anıyı anlattı. Acılı evlat, "Bir gün televizyonda sizi izlediğini gördüm. Ne izliyorsunuz bunları dedim. Ama 6 ay sonra ben buraya çıktım. Kimse yarın ne yaşayacağını bilmiyor" diye konuştu.

Müge Anlı, Büşra Büyükşen'in gerçekleri açıklamasını istedi. Anlı, Büşra'ya yönelik "Sen daha önce babanı ve anneni döven ağabeyinle neden birlikte kalıyorsun? Nasıl içine sindiriyorsun" sorusunu yöneltti. Çiftin kızlarıysa olayın yaşandığı dönemde kendilerine sadece ağabeyi ve yengesinin sahip çıktığını öne sürdü.

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