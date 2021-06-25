Büyükşen cinayetinde son durum: Büşra Büyükşen konuştu mu? Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen’in katili bulundu mu?
Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen Cinayeti bir kez daha Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alındı. Vahşi bir cinayete kurban giden Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen'in katili 3 yıldır aranıyor. Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Bismil Mahallesi’nde kar maskeli bir saldırgan tarafından öldürüldükleri iddia edilen Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen’in öldürülmesiyle ilgili ailenin gelin Betül ve ailesinden şüphe duyuluyor. Peki, Büyükşen Cinayetinde son durum ne? Büşra Büyükşen konuştu mu? Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen’in katili bulundu mu?
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Kamuoyunda mehir cinayeti olarak da bilinen Metin – Necla Büyükşen cinayetiyle ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Sosyal medyaya da konu olan Büyükşen cinayetinde özellikle ailenin doktoru oğlu Osman Büyükşen’in isyanı ve olayın tek görgü tanığı olan Büşra Büyükşen’in çelişkili ifadeleri çok konuşuldu.
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Gönül İlişkisi mi?
Büşra Büyükşen'in, "Yengemin gönül ilişkisi olabilir. Belki babam bunu fark etmiştir, bilmiyorum" sözleri üzerine canlı yayına bağlanan yenge Betül Büyükşen, kendisi hakkındaki iddiaları yalanladı. İşlemediği bir suçun iftirasıyla yaşadığını savunan yenge, kocasını hiçbir zaman aldatmadığını vurguladı. Eşi Uğur Büyükşen'le birlikte her zaman kayınpederi ve kayınvalidesinin yanında olduklarını söyleyen şüphelerin odağındaki yenge, "Büşra tatillerde geziyordu. Osman okuyordu. Ben baktım" sözlerini kullandı.
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Müge Anlı, Osman Büyükşen'in sözleri üzerine ağladı
Betül'ün babası Muammer Büyüktorcan'ın canlı yayına bağlanmasıyla çiftin oğlu Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi. Büyüktorcan'ın sözleri karşısında Anne ve babasının katilini aramak için her yolu denediğini söyleyen Osman Büyükşen'in sözleri Müge Anlı'yı da ağlattı. Müge Anlı, Osman Büyükşen'e sarılarak acısını paylaştı.
Gözyaşlarına boğulan acılı evlat süreçle ilgili yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgilenen yetkililerin hatalar yaptığını ifade eden Büyükşen, "Ben her şeyi bırakıp annemin babamın katillerini aramak için istifa etmek istedim. Pandemi yüzünden istifa edemedim. Her şeyden vazgeçtim" dedi. Köydeki herkesin Muammer Büyüktorcan'dan korktuğunu belirten Osman Büyükşen, olayı köyde bilenlerin olduğunu iddia etti.
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Büşra, kullandığı ilaçlar nedeniyle bir şey hatırlamadığını iddia etti
Konya'da işlenen cinayetin ardındaki sır perdesi kaldırılmaya çalışılırken Büşra Büyükşen'in gizledikleri merak konusu oldu. Müge Anlı canlı yayında Büşra ile ilgili televizyon ekranlarında açıklamayacağı iddialar olduğunu dile getirdi. Köyde konuşulanları ortaya dökmek istemediğini ifade eden başarılı sunucu, stüdyonun arkasında genç kızla kısa bir görüşme yaptı. Görüşmede, kullandığı ilaçlar nedeniyle olayla ilgili her şeyi karıştırdığını iddia eden Büşra, hiçbir şeyden emin olamadığını söyledi.
Adi Tıp Uzmanı Şevki Sözen, Büşra'nın kullandığı ilaçların unutkanlık gibi bir yan etkisi olmadığını açıkladı. Büşra'nın ağabeyi Osman Büyükşen'in de doktor olduğunu hatırlatan Sözen, "Büşra büyük bir baskı altında gibi görünüyor. İlaçlar nedeniyle bir şeyleri karıştırması mümkün değil" sözlerini kullandı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına şüphelerin odağındaki bir diğer kardeş olan Uğur Büyükşen de katıldı. Cinayeti işlemediğini öne süren Uğur Büyükşen, swap izi konusunda da iddialarda bulundu. Cinayet işlendikten sonra eve girdiğini ifade eden şüphelerin odağındaki evlat, barut izlerinin o anda kendisine bulaştığını iddia etti.Karakol komutanından Uğur Büyükşen'e yalanlama geldi.
Dönemin İsmil Jandarma Karakol Komutanı Cemil Aksoy'dan, Uğur Büyükşen'in iddialarına yalanlama geldi. Aksoy, cinayet günü hiç kimsenin eve girmediğini söyledi. Cenazelerin alındıktan sonra evin kapatılmadığını söyleyen Aksoy, o andan sonra giriş çıkışların yapıldığını dile getirdi. Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen, cansız bedenlerin ceset torbasına konulmasıyla birlikte barut izi kalmasının imkansız olduğunu belirtti. Sözen, "Uğur Büyükşen'in elinde, yüzünde, kıyafetlerinde barut izi var. Eşi Betül Büyülşen'in elinde ve yüzünde barut izi olduğu raporda mevcut. Böyle bir izin cesetler taşındıktan sonra bulaşması mümkün görünmüyor" dedi.
Daha önce ortaya atılan yasak ilişki iddiasına bir yenisi eklendi. Betül Büyükşen ve kuzeni Mehmet Ali Dayanır'la ilgili bir iddia da o dönem jandarma karakolunda görev yapan 'er' rütbesindeki bir askerden geldi. İsmini açıklamak istemeyen kişi, Betül'ün telefonunda Mehmet Ali Dayanır'la yapılmış çok sayıda konuşma gördüğünü söyledi. Mesajların akrabalık ilişkisinde atılmadığını dile getiren dönemin karakol personeli, "O mesajlara bugün ulaşılabilse şu an farklı şeyler konuşuyor olabilirdik" ifadelerini kullandı.