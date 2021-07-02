Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Büşra Büyükşen konuştu mu? Metin - Necla Büyükşen'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmeleri
Müge Anlı, atv ekranlarında Büyükşen Cinayeti ile tüm gelişmeleri gözler önüne seriyor. İddialar ve çelişkilerle gündem olan Büyükşen cinayetinde son gelişmeler Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkıyor. Özellikle olayın tek görgü tanığı Büşra Büyükşen’in ifadeleri soru işareti bırakıyor. Peki, Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Büşra Büyükşen konuştu mu? Metin - Necla Büyükşen'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmeleri...
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Türkiye'nin konuştuğu cinayet, yine iddialar ve çelişkilerle gündeme geldi. onya'da yaşanan olayla ilgili JASAT dedektiflerinden oluşan ekip araştırmalarına devam ederken Müge Anlı ile Tatlı Sert'te de olay her açıdan değerlendiriliyor. Metin - Necla Büyükşen çiftinin korkunç bir cinayete kurban gittiği olay gizemini koruyor. Müge Anlı, çiftin kızları Büşra Büyükşen'in olay gecesi yaşananları anlatması için temsili bir olay yeri kurdu. atv ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen o anlar yine birçok çelişkiyi gözler önüne serdi. Olayın aydınlatılması için büyük çaba gösteren çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen, ifade vermeyen komşularına isyan etti.
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Üç yıl önce işlenen cinayetle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılırken Büşra Büyükşen'in ifadeleri arasındaki çelişki bir kez daha gündem oldu. İfadeleri arasında zaman zaman tutarsızlıklar olduğunu kabul eden genç kız, yaşadıklarının hangisinin gerçek olduğunu artık anlamadığını belirtti. Müge Anlı, o gece yaşananları genç kıza hatırlatmak için temsili bir olay yeri kurdu.
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BÜŞRA BÜYÜKŞEN’İN İFADELERİ SORU İŞARETİ BIRAKTI
Stüdyoya bir yatağı temsilen sedye getirildi. Bunun yanında Büşra'nın olay gecesi kaçtığı pencere de temsil edildi. Olay anını anlatan Büşra Büyükşen, kendisine kimsenin inanmadığını söyledi.
Cinayetin tek görgü tanığı olan genç kız, hayatta kaldığı için kimsenin kendisine inanmadığını iddia etti. Çok büyük acılar çektiğini belirten Büşra Büyükşen, "O dönemlerde büyük acı çektim. Yaşadıklarımı gören akrabalarım bugün beni suçluyor. Kimseyle konuşamıyorum, kimsem kalmadı" sözlerini kullandı.
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BÜYÜKŞEN CİNAYETİNİN GEÇMİŞİ
Müge Anlı'da ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme gelen Büyükşen cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. 3 yıldır çözülemeyen olayda yapılan açıklamalar ise kan dondurdu. Konya'nın Karatay ilçesinde Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen 3 Eylül 2018 tarihinde evlerinde oturduğu sırada kızlarının gözü önünde saldırıya uğramış olay yerinde hayatlarını kaybetmişti. Çiftin çocukları Osman, Büşra ve Uğur Büyükşen anne ve babalarının katilinin bulunması için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Programa katılan Uğur Büyükşen'in eşi Betül Büyükşen'in kayınpederi Metin Büyükşen ile yaptığı telefon konuşması ise şüpheleri Uğur ve Betül çiftinin üzerine çekti. Mehir kavgasına dönüşen korkunç cinayette yapılan çelişkili ifadeler ise başta Müge Anlı olmak üzere izleyenlerin de kanını dondurdu.