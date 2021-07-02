Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Büşra Büyükşen konuştu mu? Metin - Necla Büyükşen'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmeleri

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNİN GEÇMİŞİ Müge Anlı'da ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme gelen Büyükşen cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. 3 yıldır çözülemeyen olayda yapılan açıklamalar ise kan dondurdu. Konya'nın Karatay ilçesinde Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen 3 Eylül 2018 tarihinde evlerinde oturduğu sırada kızlarının gözü önünde saldırıya uğramış olay yerinde hayatlarını kaybetmişti. Çiftin çocukları Osman, Büşra ve Uğur Büyükşen anne ve babalarının katilinin bulunması için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Programa katılan Uğur Büyükşen'in eşi Betül Büyükşen'in kayınpederi Metin Büyükşen ile yaptığı telefon konuşması ise şüpheleri Uğur ve Betül çiftinin üzerine çekti. Mehir kavgasına dönüşen korkunç cinayette yapılan çelişkili ifadeler ise başta Müge Anlı olmak üzere izleyenlerin de kanını dondurdu.