Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kimdir nereli kaç yaşında? Hastaneye kaldırılan Alinur Aktaş'ın biyografisi ve hayatı

Alinur Aktaş'ın biyografisi ve hayatı hastaneye kaldırılmasının ardından yeniden gündeme geldi. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik yapan Alinur Aktaş uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra siyasi hayatına başladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sağlık durumu hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Genel sağlık durumum gayet iyi." mesajını verdi.