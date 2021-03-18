Gündem Esma MURAT- Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA) Haber Giriş: 18 Mart 2021 - 15:12 | 18 Mart 2021 - 15:16

Büyükçekmece Sahili’nde esnaf neye uğradığını şaşırdı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan ve gözlemecilik yapan 8 esnafın iş yerleri, Büyükçekmece Belediyesi tarafından mühürlendi. 15 günde üç kez dükkanlarının mühürlendiğini söyleyen işletmeci İhsan Fırıncı, 'Yanımızda bulunan kafelere hiçbir şekilde dokunulmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi birleştiği için bütün haklarımızı kaybetmiş durumdayız. Son mühürlenme pazartesi günü yapıldı. Ve o sırada içeride müşterilerimiz vardı. Pandemi döneminde bu bize yapılan doğru mudur?' şeklinde tepki gösterdi.