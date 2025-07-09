Büyük yıkımlara neden olan fay bölgesinde hareketlilik! Diri fayların deprem üretme potansiyeli ortaya çıkacak

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise kentte 14 yıl önce meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde 644 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Depremlerde çok büyük hasarın meydana geldiğini anlatan Şevli, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu bilmemiz lazım. Özellikle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra bölgedeki diri faylarla ilgili önemli bir çalışma başlatıldı. Biz de üniversite olarak bu tür bilimsel çalışmalara destek veriyoruz. Depremin 23 Ekim 2011'de büyük yıkıma ve can kaybına neden olduğu Erciş ilçemizde, akademisyenlerimiz şu an kazı çalışmalarıyla deprem üretme potansiyeli olan fay hattında araştırma yapıyor. Fayın geçtiği güzergahta iş makinelerinin yardımıyla çukurlar kazılarak veri toplanıyor. Çalışmalar hem ülkemiz hem de bölgemiz için çok önemli."