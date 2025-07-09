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Büyük yıkımlara neden olan fay bölgesinde hareketlilik! Diri fayların deprem üretme potansiyeli ortaya çıkacak

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#Deprem Araştırma#Diri Faylar#Deprem Üretme Potansiyeli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 14:40

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk'un öncülüğündeki akademisyenler, kazı çalışmalarıyla 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinden etkilenen Van'ın Erciş ilçesinde deprem üretme potansiyeli olan fayda araştırma yapıyor.