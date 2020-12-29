Büyük vicdansızlık! Esenyurt'ta çevredekiler fark etti
İstanbul Esenyurt'ta bir parka ayakkabı kutusu içinde bırakılan bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yeni doğduğu belirtilen erkek bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Bebeği kafesine alan İrem Nur Yücel, “Bebekli kadın arka kapıdan girdi parkın içinde bir tur attı. Mor saçlı bir kadın vardı teyzemiz o bebeği bulmuş. Bebeği bizim kafemize getirdi. Ben bebeğin yüzünü gördüm kanlıydı, gözleri kapalıydı. Daha sonra polisler geldi.'' dedi.