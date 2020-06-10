Büyük tehlike! Aynı maskeyi birden fazla kullananlar dikkat

Gözümüz mikrop kapabilir! “Kirli maskeler gözlerimizin mikrop kapmasına yol açabilir” uyarısında bulunan Prof. Dr. Banu Coşar, “Maskeyi alt kirpiklerimize değecek kadar yukarı çıkarmamalıyız. Ayrıca nefes verdiğimiz zaman hava, gözümüze doğru gelerek gözlerimizi rahatsız edebilir ve gözlerimize dokunma isteği yaratabilir. Oysa gözlerimize dokunmak hem yeni koronavirüs hem de diğer mikropların gözümüze bulaşması riskini taşıyor. Bunu önlemek için maskenin üst kısmını daha sıkı ve alt kısmını daha gevşek bırakarak, nefesimizin yukarı değil, aşağı doğru yönlenmesini sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.