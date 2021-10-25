Alper KORKMAZ - Hami YEŞİLYURT-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 25 Ekim 2021 - 11:01 |
Büyük sahtekarlık! WhatsApp ile PCR testi
İstanbul'da yeni bir PCR testi sahtekarlığı ortaya çıktı. Esenler'de bulunan bir laboratuvarın özellikle yabancı turistlere WhatsApp üzerinden yollanan kimlik belgesi ile negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlediği tespit edildi. DHA kamerasına da yansıyan pazarlık sonucu sahtekarların turistlere 200 lira karşılığı düzenlediği negatif sonuçlu PCR testi, 2 saat içinde Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine düştü.