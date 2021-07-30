Büyük Göç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Film ne zaman çekildi? İşte Büyük Göç oyuncu kadrosu ve konusu
Büyük Göç oyuncuları ve konusu dikkatleri üzerine topladı. Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın yönetmenliğini yaptığı, orijinal ismi "Exodus Gods and Kings" olan film Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Hz. Musa'nın hayatının önemli dönüm noktalarını konu edinen filmde Christian Bale, Joel Edgerton, başrolleri üstleniyor. 2014 yılı ABD , İngiltere , İspanya ortak yapımı olan Büyük Göç filmi konusuyla merak uyandırdı. Peki, Büyük Göç filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Büyük Göç oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgiler.
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Büyük Göç filmi konusu ve oyuncu kadrosu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Bill Collage , Adam Cooper , Steven Zaillian'ın senaryosunu kaleme aldığı yayınlandığı dönemde ilgi toplayan Büyük Göç filminde Hz. Musa'yı ise İngiliz yıldız Christian Bale canlandırıyor.Hz. Musa'nın İsrailoğulları'nı kölelikten kurtarma hikayesini anlatan filmde 600 bin kişiyle birlikte bin bir türlü engeli aşma çabaları, Ridley Scott'ın epik diliyle birlikte izleyicilerle buluşuyor.
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BÜYÜK GÖZ OYUNCULARI KİMLER?
Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, Ben Kingsley, John Turturro, Sigourney Weaver gibiyi oyuncular filmde yer alıyor.
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FİLMİN KONUSU NEDİR?
Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın yönetmenliğini yaptığı film, Hz. Musa'nın hayatının önemli dönüm noktalarını konu ediniyor. Tevrat'ın bazı bölümlerinden esinlenerek yazılan hikaye, Musa'nın doğumu ve Mısır kraliyet ailesi tarafından evlat edilişiyle başlıyor.
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Musa ve Ramses, Mısır hükümdarı ailede birlikte yetişirler. Aralarında kan bağı olmasa da birbirlerine son derece yakın iki kardeş gibidirler. Ramses sonunda firavun olur ve Musa'yı da en güvendiği danışmanı ve komutanı yapar. Ancak Ramses, küçükken bir nehrin kenarında bulunan Musa'nın İbrani olduğunu öğrendiğinde kardeşini çölde ölüme terk edecektir. Musa ise piramitlerin yapımında köle olarak çalışmaya zorlanan İbranilerin sesi olmuştur. Bir gün rüyasında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve İbranileri özgürleştirmek için yola çıkması gerektiğini görür. Böylece 600.000 köle ile birlikte kırk yıl sürecek uzun bir yolculuğa çıkar. Hedefleri ise 'vaadedilen topraklara' ulaşmaktır...