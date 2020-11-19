Fermuarını kapatamadığı kot pantolonla mesaj verdi: Kendinize karşı nazik olun
O bir dönem moda dünyasına hakim olan 'sıfır beden' modasına baş kaldıranlardan biri olarak tanındı.
Backgrid USA, Instagram
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Geçmişte model olmak için kapısını çaldığı bütün ajanslardan geri çevrilen büyük beden model, artık hem ünlü markaların tanıtım yüzü hem de "bedensel pozitivizm" akımının öncülerinden biri.
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Kısa bir süre önce anne olan 30 yaşındaki model Iskra Lawrence, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla konuşuluyor.
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Erkek arkadaşı Philip Payne ile ilişkisinden bir erkek bebek sahibi olan Lawrence, özellikle de karantina döneminde kilo aldığı için üzülen hemcinslerine seslendi bu mesajında.
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Videoda bir kot pantolon giymeye çalışan Iskra Lawrence, bir türlü fermuarı kapatamıyor.
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Yüzündeki gülümsemeyi hiç bozmayan Lawrence video eşliğinde paylaştığı mesajında bütün bunların doğal olduğu mesajını verdi.
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Iskra Lawrence paylaşımında vücudunun bir yıl içinde çok değiştiğini belirtti. Kilo ve beden ölçüsünün değişmez olmadığının altını çizen Lawrence, "Siz ve vücudunuz birçok değişimden geçeceksiniz. Kendinize karşı nazik olun. Burası sizin eviniz" diye yazdı.
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Iskra Lawrence paylaşımında "kendini sevme serüveninin kusursuz olmadığını ve düz bir çizgi üzerinde ilerlemediğini" vurgulayıp "Vücudum, hayatımın her döneminde beni destekledi. Kendimi sevmekten vazgeçmeyi reddettim. Çocuğumu dünyaya getirdikten sonra her şey değişti, düşünce sistemim hayata bakışım ve fiziksel görüntüm" diye yazdı.
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Lawrence paylaşımında bir kot pantolonun içine sığıp sığamamanın önemsiz olduğuna değinip "Çünkü elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" diye yazdı.
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Lawrence ve Payne bir süre önce bir erkek bebek sahibi oldu.