Fermuarını kapatamadığı kot pantolonla mesaj verdi: Kendinize karşı nazik olun

Iskra Lawrence paylaşımında "kendini sevme serüveninin kusursuz olmadığını ve düz bir çizgi üzerinde ilerlemediğini" vurgulayıp "Vücudum, hayatımın her döneminde beni destekledi. Kendimi sevmekten vazgeçmeyi reddettim. Çocuğumu dünyaya getirdikten sonra her şey değişti, düşünce sistemim hayata bakışım ve fiziksel görüntüm" diye yazdı.