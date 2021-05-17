Büyük açılış: Geri sayım başladı

Dünyanın en eski şarkı yarışmalarından biri için geri sayım devam ediyor. Birkaç aşamada gerçekleştirilen yarışmanın büyük açılışı da dün gerçekleştirildi. Yarışma heyecanı bir yana katılımcıların tanıtıldığı bu etkinlikle renkli görüntüler yaşandı.
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Bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım hızlandı. Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak olan yarışmaya katılanlar da dün düzenlenen bir etkinlikte objektif karşısına geçti. Ülkelerinin bayraklarıyla kameralar karşısına geçen yarışmacılar, kostüm tercihleriyle de dikkat etti. 39 ülkenin katıldığı yarışma bu yıl 18 ile 22 Mayıs arasında yapılıyor. Yarı finaller 18 ve 20 Mayıs'ta büyük final ise 22 Mayıs'ta gerçekleyecek. İşte 65. Eurovision Şarkı yarışmasının katılımcılarının kameralar karşısında sergilediği o renkli görüntüler.
Arnavutluk temsilcisi Anxela Peristeria iddialı kıyafetiyle dikkat çekti.
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Azerbaycan'ın bu yılki yarışmada Samira Efendiyeva temsil ediyor.
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Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravir.
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Benny Cristo, Çekya'yı temsil ediyor.
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Portekiz bu yıl The Black Mamba tarafından temsil ediliyor.
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Kıbrıs Rum Kesimi'ni temsilen Elena Tsagrinou sahneye çıkıyor.
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Yarışmanın sunucusu Fanna Ramos.
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Gjon Muarremaj , İsviçre'yi temsil ediyor.
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Sırbistan temsilcisi The Hurricane adlı grup.
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İngiltere bu yıl James Newman tarafından temsil ediliyor.
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Jeaangu MacCrooy, ev sahibi Hollanda için yarışıyor.
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Almanya'yı temsil eden Jendrik Sigward.
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Rusya adına yarışan Manizha Dalerovna.
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Ukrayna adına bu yıl Natalia Gordienko yarışıyor.
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Letonya adına yarışan Samanta Tina.
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Yunanistan'ı genç şarkıcı Stefania temsil ediyor.
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San Marino temsilcisi Senhit ve eşlik eden Flo Rida ilginç kıyafetleriyle dikkat çekti.
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The Roop, Litvanya adına sahneye çıkıyor.
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Kuzey Makedonya, Vasili tarafından temsil ediliyor.
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TÜRKİYE'NİN EUROVISION SERÜVENİ
Bir dönem ülke gündeminde önemli yer tutan Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'nin serüvenine gelirsek...Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) 1956'dan bu yana düzenlediği Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk kez 1975 yılında katılan Türkiye, ilk birinciliği 28 yıl sonra elde etti.
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Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk kez 1975 yılında katıldı. Elemeler aylarca sürdü, televizyon günlerce yarışan şarkılarıdinletti. Semiha Yankı'nın seslendirdiği ''Seninle Bir Dakika'', Eurovision'da yarışan ilk şarkımız oldu. Bu ilk denemede istediği başarıyı elde edemeyen Türkiye, 2 yıl aradan sonra yarışmada yeniden yer aldı. 1979'da son anda yarışmadan çekilen Türkiye, 1993 yılındaki yarışmada son 5'e kalan ülkeler 1994 finaline katılamadığından Türkiye de o yılki yarışmada yer alamadı.
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Diğer bütün yıllarda Eurovision'da yarışan Türkiye, 1986'da ''Klips ve Onlar Grubu''nun ''Halley'' adlı parçasıyla 9'unculuk, 1997'de de Şebnem Paker'in seslendirdiği ''Dinle'' ile 3'üncülük aldı.
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Sertab Erener 2003 yılında Demir Demirkan ile ortak bestesi ''Everyway That I Can'' adlı parçasıyla katıldı. Erener Letonya'nın Riga kentindeki yarışmada birinciliği kazandı. Eurovision'da sonunculuktan birinciliğe serüveni bulunan Türkiye artık bu yarışmaya katılmıyor.