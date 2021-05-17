Büyük açılış: Geri sayım başladı

Bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım hızlandı. Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak olan yarışmaya katılanlar da dün düzenlenen bir etkinlikte objektif karşısına geçti. Ülkelerinin bayraklarıyla kameralar karşısına geçen yarışmacılar, kostüm tercihleriyle de dikkat etti. 39 ülkenin katıldığı yarışma bu yıl 18 ile 22 Mayıs arasında yapılıyor. Yarı finaller 18 ve 20 Mayıs'ta büyük final ise 22 Mayıs'ta gerçekleyecek. İşte 65. Eurovision Şarkı yarışmasının katılımcılarının kameralar karşısında sergilediği o renkli görüntüler.