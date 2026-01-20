Büyüdü, Türkiye'nin en güzeli oldu... 'Seni çok özledim baba'

'OLAY FOTOĞRAF'

1994 yılında Hülya Avşar, Demet Akalın, Kamil Sönmez, Özcan Deniz ve Nalan'ın da aralarında bulunduğu kadro ile İzmir Göl Gazinosu'nda sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, o günlere ait bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Mahsun Kırmızıgül fotoğrafın altına şu notu düştü: "Olay fotoğraf. Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim. Şu asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Beşiktaş forması mı? Zebra mı? Bende bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Bunu diken modacı bu ceket çok konuşulacak demişti. Adam haklı çıktı. Hülya Avşar, Al Pacino’nun yerli versiyonu hanıma ağa sanki. Özcan boynundaki fular ile benden beter. Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler. Bu kadro ile İzmir Göl gazinosunda bir sezon beraber sahneye çıktık. İnanın sahneye çıkmayı , müzik yapmayı özledim. "