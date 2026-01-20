×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Büyüdü, Türkiye'nin en güzeli oldu... 'Seni çok özledim baba'

Güncelleme Tarihi:

#Magazin Tarihine Damga Vuran Fotoğraflar#PINAR ALTUĞ#Hakan Peker
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 07:00

Ünlü oyuncu yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.