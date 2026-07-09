Bütün pencereleri Boğaz'a açılıyor... İşte ünlü çiftin lüks yalısı

Ali Koç ile evli olan Nevbahar Koç, dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard’ın programında İstanbul Boğazı’ndaki Nuri Paşa Yalısı’nı ilk kez gözler önüne serdi. Koç, yapının dikkat çeken detaylarını anlattı. Nuri Paşa Yalısı, yüksek tavanları, ahşap işçiliği ve geniş pencereleriyle öne çıkıyor. Programda yalının salonları, sanat eserleriyle dekore edilen yaşam alanları ve Boğaz manzarasına açılan bölümleri görüntülendi. Nevbahar Koç, tarihi bir yapıyı günümüz yaşamına uyarlamanın kolay olmadığını belirterek, dekorasyon sürecinde yapının özgün mimarisini korumaya özen gösterdiklerini söyledi. Yalı’yı Rahmi Koç’un hediye ettiğini de söyleyen Nevbahar Koç, yalının aileleri için yalnızca tarihi bir yapı olmadığını vurguladı. Ali Koç’un çocukluk yıllarının bu evde geçtiğini belirten Koç, yapının yıllar içinde aile yaşamının önemli bir parçası haline geldiğini söyledi. Kazancını gayrimenkul olarak değerlendiren Zeynep Bastık son olarak İzmir-Urla’dan 40 milyon TL değerinde bir ev almıştı.Deprem korkusu nedeniyle İstanbul’u terk edip Urla’da yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı önceki gün sosyal medya hesabında yeni evinden kareleri paylaştı. Ev, lüks detaylarıyla dikkat çekti. Evinin bir odasını stüdyo yapan Zeynep Bastık “Tatlı, mütevazı ve minimal bir hayat yaşıyorum” açıklaması yapmıştı. 2020 yılında Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturan oyuncu Songül Öden, kızını kucağına almadan günler önce ev değiştirdi. Kedilerinin yeni düzene alışmakta zorlandığından bahseden ünlü oyuncu evinden fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı. Hande Erçel, ev halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Erçel'in paylaşımları kısa sürede 700 bine yakın beğeni aldı. Hande Erçel'in zaman zaman fotoğraflarını paylaştığı ve iki köpeği ile birlikte yaşadığı Beykoz Konakları'ndaki evinde toprak tonları hakim. Konforun ön planda tutulduğu evin duvarlarını büyük tablolar süslüyor. Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda mutfakta çekilen fotoğrafını Evimin favori köşesinde bir uyanma hikayesi notuyla paylaşmıştı. Oyuncu Pelin Karahan, yazı eşi ve oğulları ile birlikte Bodrum'daki evinde karşılamıştı. Tatiline tam gaz devam eden Karahan, evinden fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Karahan, ışıl ışıl Bodrum manzarasına 'Evim' yazıp 'kalp' emojisi koydu. 2021 ekim ayında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Zekeriyaköy'deki evlerinin kapılarını ilk kez açtı. Yeşillikler içinde yer alan ve kendisine ait bahçesi bulunan villa 4 kattan oluşuyor. Bahçesinde özel havuzu ve taş fırını olan villanın içinde İdo Tatlıses'in müzik çalışmaları için hazırlanan bir de stüdyo var. Yasemin Şefkatli, evin dekorasyonuyla bizzat ilgilendi. Bahçenin stüdyo tarafında kalan kısmı garaj olarak kullanılıyor. İdo Tatlıses'in günlük kullandığı otomobillerin yanı sıra konsere giderken kullandığı araçlar da burada yer alıyor.