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Bütün pencereleri Boğaz'a açılıyor... İşte ünlü çiftin lüks yalısı

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#Ünlülerin Evleri#Nevbahar Koç#Ali Koç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 09:38

Nevbahar Koç, dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard’ın programı için İstanbul Boğazı’ndaki Nuri Paşa Yalısı’nın kapılarını ilk kez açtı.