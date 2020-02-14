Bütün köprüleri yaktılar: Buna 'katliam' denir!

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Buckingham Sarayı'ndaki bürolarını kapattığı ve 15 çalışanını işten kovduğu ortaya çıktı. Bu da çiftin bir daha asla ülkeye dönmeyi planlamadıklarının göstergesi olarak yorumlandı. Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak, "Harry ve Meghan, artık Kanada'da yaşayacağı için bu ofise de ihtiyaç kalmadı" diye konuştu.