Bütün köprüleri yaktılar: Buna 'katliam' denir!

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay yaratan Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı. Ülke basınına yansıyan haberlere göre Prens Harry ve Meghan Markle, kelimenin tam anlamıyla bütün köprüleri yakmışlar. Çift, İngiltere'yi bir daha asla geri dönmemek üzere terk etmiş. İşte basının "katliam" benzetmesiyle duyurduğu haber.
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre çiftin, ağırlıklı olarak Kanada'da yaşayacağı ama yılın belli zamanlarında da İngiltere'ye gideceği ileri sürülmüştü. Fakat son gelişmeler durumun öyle olmadığını gözler önün eserdi.
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Prens Harry ve Meghan Markle'ın Buckingham Sarayı'ndaki bürolarını kapattığı ve 15 çalışanını işten kovduğu ortaya çıktı. Bu da çiftin bir daha asla ülkeye dönmeyi planlamadıklarının göstergesi olarak yorumlandı. Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak, "Harry ve Meghan, artık Kanada'da yaşayacağı için bu ofise de ihtiyaç kalmadı" diye konuştu.
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İşine son verilenler arasında çiftin, ayrılıktan kısa bir süre önce işe aldığı özel sekreter Fiona Mcilwham, deneyimli iletişim şefi Sara Latham da bulunuyor. Prens Harry'nin uzun süredir birlikte çalıştığı program koordinatörü Clara Loughran ile basın ofisinin başarılı elemanlarından biri olan, Prens Harry, Prens William ve Kate Middleton ile ruh sağlığı ile ilgili kampanya sırasında başarılı bir çalışmaya imza atan Julie Burley de işine son verilen 15 kişi arasında.
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Gazeteye konuşan bir kaynak, işlerine son verilen ekibin Prens Harry ve Meghan Markle'a son derece sadık olduğunu belirterek "İşsiz kalmış olsalar da çiftin bu kararına saygı duyup destek olduklarını" belirtti.
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Prens Harry ve Meghan Markle'ın çalışanlarının işsiz kalması haberini Daily Mail gazetesi, başlığında kullandığı "Megxit katliamı" ifadesiyle duyurdu.