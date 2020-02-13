Justin Bieber evlilik hakkÄ±nda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Evli olmak harika. Ama kolay olduÄŸunu sanmayÄ±n. EÄŸer evlilik kolay olsaydÄ±, herkes bunu hÄ±zlÄ±ca yapardÄ±. EÄŸer evlenmek ve Ã§ocuk sahibi olmak istiyorsanÄ±z, bunun her gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸma gerektirdiÄŸini unutmayÄ±n" dedi. Bieber evlilik ile ilgili sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "EvlendiÄŸiniz kiÅŸiye karÅŸÄ± sabÄ±rlÄ± olmayÄ± seÃ§mek zorundasÄ±nÄ±z. Ona karÅŸÄ± kibar olmak zorundasÄ±nÄ±z ve bu emek ister."Â