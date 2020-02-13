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Haber GiriÅŸ: 13 Åžubat 2020 - 09:59, /

Bütün gün ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± tahmin edersiniz!

GenÃ§ yÄ±ldÄ±z Justin Bieber eÅŸi Hailey Baldwin'le evlilik hayatÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

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23 yaÅŸÄ±ndaki Bieber, birlikte vakit geÃ§irdiklerinde eÅŸi Hailey Baldwin ile "yatak odasÄ±ndan Ã§Ä±kmadÄ±klarÄ±nÄ±" belirtip "Evlilik, emek gerektirir" diye konuÅŸtu.

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Justin Bieber, Ã¶nceki gÃ¼n yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¶n dinlemesi iÃ§in Londra'daki O2 Arena'daydÄ±. GenÃ§ mÃ¼zisyen bu arada dinleyicilerin sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tladÄ±. Justin Bieber, bu sÄ±rada evlilik hayatÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamalar da yaptÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± karÄ±sÄ±yla bir araya geldiklerinde iÅŸlerin Ã§Ä±lgÄ±nca bir hal aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

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Bieber, yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma programlarÄ±ndan fÄ±rsat buldukÃ§a eÅŸiyle neler yaptÄ±klarÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "EÅŸimle birlikte olduÄŸumda... Ã‡ocuklar, tahmin edebilirsiniz bÃ¼tÃ¼n gÃ¼n ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±. BÃ¼tÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu" dedi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± "Film izlemeyi seviyoruz ve bol bol dinleniyoruz" diye konuÅŸtu.

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Justin Bieber evlilik hakkÄ±nda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Evli olmak harika. Ama kolay olduÄŸunu sanmayÄ±n. EÄŸer evlilik kolay olsaydÄ±, herkes bunu hÄ±zlÄ±ca yapardÄ±. EÄŸer evlenmek ve Ã§ocuk sahibi olmak istiyorsanÄ±z, bunun her gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸma gerektirdiÄŸini unutmayÄ±n" dedi. Bieber evlilik ile ilgili sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "EvlendiÄŸiniz kiÅŸiye karÅŸÄ± sabÄ±rlÄ± olmayÄ± seÃ§mek zorundasÄ±nÄ±z. Ona karÅŸÄ± kibar olmak zorundasÄ±nÄ±z ve bu emek ister."Â

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Justin Bieber eÅŸi Hailey Baldwin'e ithaf ettiÄŸi Take It Out On Me adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seslendirdikten sonra sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla onu aramak istedi. Fakat Hailey Baldwin telefona cevap vermedi.

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