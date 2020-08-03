Bütün gözler Demet'in üzerinde! Denizde kahkaha...

Demet Özdemir, tatiline Çeşme’de devam ediyor. Oyuncu önceki gün Rise Beach’te arkadaşlarıyla denize girerken görüntülendi.
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Suyun içinde bol bol kahkaha atan Özdemir’in keyfinin bir hayli yerinde olduğu gözlemlendi. Oyuncu, deniz sonrası tüm günü locasında güneşlenerek geçirdi.
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İmzaya ne gerek var
Billur Kalkavan, bayram tatili için İstanbul’daydı. Sevgilisi Buğra Bahadırlı ile önceki gün Kilyos Sahili’nde denize giren Kalkavan, Bodrum’dan kaçtıklarını söyledi:
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“Sakinlik neredeyse oradayız. İstanbul şu an keyifli, bayram bitsin Bodrum’a döneceğiz.” Kalkavan, “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “İmzaya ne gerek var, 11 yıl yeterince sağlam bir imza” cevabını verdi.
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Yangın paniği yaşadı
Eski futbolcu Volkan Demirel’in Bodrum’daki sitelerinde yangın paniği yaşandı. Rüzgarla birlikte etkisini artıran yangın, akşam saatlerinde Demirel’in ev sahibi olduğu siteye yaklaştı.
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Site halkı, evleri tahliye ederek yangının söndürülmesini bekledi. Ailesiyle Marmaris’te tatil yapan Demirel’in yangının akıbeti hakkında evdeki çalışanlardan sık sık bilgi aldığı öğrenildi.
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25 yılın özeti
Serdar Ortaç, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Bodrum Sahne Beach’teki ‘happy hour’ partisinde konser verdi. Ortaç, “Bugüne kadar yaptığım bütün şarkılardan size 25 yılın özetini sunacağım. Beni dinlemeye gelen herkesin bayramını kutlarım” dedi. Hayranlarına nostalji rüzgarı yaşatan Ortaç, iki saat sahnede kaldı.