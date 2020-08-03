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Ali KESER
Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 08:50,

Bütün gözler Demet'in üzerinde! Denizde kahkaha...

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1Denizde kahkaha
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Denizde kahkaha

Demet Özdemir, tatiline Çeşme’de devam ediyor. Oyuncu önceki gün Rise Beach’te arkadaşlarıyla denize girerken görüntülendi.

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Suyun içinde bol bol kahkaha atan Özdemir’in keyfinin bir hayli yerinde olduğu gözlemlendi. Oyuncu, deniz sonrası tüm günü locasında güneşlenerek geçirdi.

3İmzaya ne gerek var
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İmzaya ne gerek var

Billur Kalkavan, bayram tatili için İstanbul’daydı. Sevgilisi Buğra Bahadırlı ile önceki gün Kilyos Sahili’nde denize giren Kalkavan, Bodrum’dan kaçtıklarını söyledi:

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“Sakinlik neredeyse oradayız. İstanbul şu an keyifli, bayram bitsin Bodrum’a döneceğiz.” Kalkavan, “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “İmzaya ne gerek var, 11 yıl yeterince sağlam bir imza” cevabını verdi.

5Yangın paniği yaşadı
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Yangın paniği yaşadı

Eski futbolcu Volkan Demirel’in Bodrum’daki sitelerinde yangın paniği yaşandı. Rüzgarla birlikte etkisini artıran yangın, akşam saatlerinde Demirel’in ev sahibi olduğu siteye yaklaştı.

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Site halkı, evleri tahliye ederek yangının söndürülmesini bekledi. Ailesiyle Marmaris’te tatil yapan Demirel’in yangının akıbeti hakkında evdeki çalışanlardan sık sık bilgi aldığı öğrenildi.

725 yılın özeti
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25 yılın özeti

Serdar Ortaç, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Bodrum Sahne Beach’teki ‘happy hour’ partisinde konser verdi. Ortaç, “Bugüne kadar yaptığım bütün şarkılardan size 25 yılın özetini sunacağım. Beni dinlemeye gelen herkesin bayramını kutlarım” dedi. Hayranlarına nostalji rüzgarı yaşatan Ortaç, iki saat sahnede kaldı.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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