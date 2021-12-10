Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? 2021 TBMM bütçe maratonu devam ediyor!
TBMM bütçe görüşmeleri Genel Kurul'da devam ediyor. Hafta başında TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmek üzere toplandı. Aralıksız 12 gün sürecek 2022 yılı bütçe görüşmelerinde, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti temsilcileri bütçe üzerine konuştu. Meclis'teki bütçe görüşmeleri devam ederken, yasa tekliflerinin ve diğer yasama faaliyetlerinin görüşülmesine ara verilecek. Peki, TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek 2021? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Bütçe görüşmelerinin ne zaman biteceği, milyonlarca vatandaş tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Bu hafta başında başlayan görüşmelerde, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup temsilcileri birer saat, grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerine de 10'ar dakika söz verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomisinin 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdüğünü, Covid-19 salgınından en az hasarla çıkabilen ve G20 ülkeleri arasında Çin'le birlikte büyüme kaydetmeyi başaran iki ülkeden biri olduğunu söyledi. Görüşmeler 17 Aralık Cuma günü tamamlanacak.
TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmeleri devam ederken, yasa tekliflerinin ve diğer yasama faaliyetlerinin görüşülmesine ara verilecek. Siyasi parti grup toplantıları bu süre içinde yapılmayacak. Bütçe görüşmeleri devam ederken, Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak.
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ TAKVİMİ
Genel Kurul'da salı günü TBMM ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, çarşamba günü Sanayi ve Teknoloji ile İçişleri Bakanlığı, perşembe günü Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı, cuma günü Tarım ve Orman, Adalet ve Milli Savunma Bakanlığı bütçeleri ele alındı.
Cumartesi günü Sağlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pazar günü ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçeleri görüşülecek.
Cumartesi günü Sağlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pazar günü ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçeleri görüşülecek.