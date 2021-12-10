Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? 2021 TBMM bütçe maratonu devam ediyor!

Bütçe görüşmelerinin ne zaman biteceği, milyonlarca vatandaş tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Bu hafta başında başlayan görüşmelerde, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup temsilcileri birer saat, grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerine de 10'ar dakika söz verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomisinin 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdüğünü, Covid-19 salgınından en az hasarla çıkabilen ve G20 ülkeleri arasında Çin'le birlikte büyüme kaydetmeyi başaran iki ülkeden biri olduğunu söyledi. Görüşmeler 17 Aralık Cuma günü tamamlanacak.