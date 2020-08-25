Büşra'dan sıfır makyaj doğum günü pozu!
Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
Oyuncu Büşra Develi 27 yaşına bastı. Develi, doğum gününü Instagram'da paylaştığı sıfır makyaj fotoğrafıyla kutladı.
Büşra Develi, fotoğrafın altına "Günaydın 27 notunu" düştü.
Yeni sezonda setlere dönmeye hazırlanan oyuncu Hatice Şendil, uykudan uyanınca çektiği sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
Bir süredir İstanbul'dan uzak olan Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını deniz kıyısında güneşlenerek geçiriyor... Enver, tatil fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
Yaz tatilini bitirip 'Atiye' dizisi için setlere dönen Melisa Şenolsun, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
Şenolsun fotoğrafın altına "He canım.. Kesin yaşanmıştır bu olay.” notunu düştü.
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