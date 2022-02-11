Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Büşra Pekin Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

Her hafta farklı bir konseptle ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, Levent Yüksel şarkıları söylenecek. Programa bu hafta Levent Yüksel ile birlikte Büşra Pekin de konuk olarak şarkılar seslendirecek. Dilber Ay filminde seslendirdiği şarkılarla tam not alan Büşra Pekin'in Şarkılar Bizi Söyler programındaki performansı merak konusu oldu.