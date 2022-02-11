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Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Büşra Pekin Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

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Son olarak Diber Ay filminde gösterdiği başarılı performanla adından söz ettiren Büşra Pekin, ŞArkılar Bizi Söyler'in bu hafta konuğu oluyor. Filmde seslendirdiği şarkılarla da gündemde yer alan Büşra Pekin, Şarkılar Bizi Söyler'de Levent Yüksel şarkılarına eşlik edecek. Peki, Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Büşra Pekin filmleri ve dizileri...

1/3Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli Büşra Pekin Şarkılar Bizi Söylere konuk oluyor

Her hafta farklı bir konseptle ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, Levent Yüksel şarkıları söylenecek. Programa bu hafta Levent Yüksel ile birlikte Büşra Pekin de konuk olarak şarkılar seslendirecek. Dilber Ay filminde seslendirdiği şarkılarla tam not alan Büşra Pekin'in Şarkılar Bizi Söyler programındaki performansı merak konusu oldu.

2/3BÜŞRA PEKİN KİMDİR

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

30 Haziran 1982 yılında Suudi Arabistan'da doğan Büşra Pekin aslen İzmirlidir. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyuran Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

3/3Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli Büşra Pekin Şarkılar Bizi Söylere konuk oluyor

Şimdilerde ise usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatının konu alındığı Dilberay filminde başrol oyuncusu olarak gündemde yer almaktadır.

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