Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Büşra Pekin Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

Her hafta farklı bir konseptle ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, Levent Yüksel şarkıları söylenecek. Programa bu hafta Levent Yüksel ile birlikte Büşra Pekin de konuk olarak şarkılar seslendirecek. Dilber Ay filminde seslendirdiği şarkılarla tam not alan Büşra Pekin'in Şarkılar Bizi Söyler programındaki performansı merak konusu oldu.
30 Haziran 1982 yılında Suudi Arabistan'da doğan Büşra Pekin aslen İzmirlidir. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyuran Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.
Şimdilerde ise usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatının konu alındığı Dilberay filminde başrol oyuncusu olarak gündemde yer almaktadır.