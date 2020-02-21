Büşra Pekin eridi

15 kilo veren oyuncu Büşra Pekin'i görenler tanımakta zorlandı.
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Büşra Pekin, rol aldığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına katıldı. 15 kilo veren Büşra Pekin'in son hali görenleri şaşırttı.
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Gala gecesinde siyah mini straplez bir elbise tercih eden Büşra Pekin, kusursuz fiziği ile gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
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İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...
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ÇİÇEK DİLLİGİL
Oyuncu Çiçek Dİlligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı. Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu...
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YEŞİM CEREN BOZOĞLU
Yeşim Ceren Bozoğlu, dizideki rolü için kilo almıştı. Kadrodan ayrıldıktan sonra ameliyat olan ve sıkı bir diyete giren oyuncu 58 kilo verdi.
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FATİH ÜREK
Şarkıcı Fatih Ürek, geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 30 kilo verdi. 75 kiloya kadar düşen Ürek, gardırobunu baştan aşağı yeniledi...
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ŞEYLA HALİS
Şeyla Halis, kilolu haliyle tanınmıştı. O da bir yılda 40 kilo verdi.
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PELİN ÖZTEKİN
Kilo veren ünlüler deyince akla ilk gelenlerden biri Pelin Öztekin. Genç oyuncu 4 yılda 93 kilo verdi.
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GÜLLÜ
Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu. 70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı...
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FUAT ERGİN
Uzun zamandır Almanya'da yaşan Rap’çi Fuat Ergin mide ameliyatı oldu. Geçirdiği operasyonun ardından 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü şarkıcı, “Kilo problemi yaşayanlara mesajım; kendinize güvenin ve sağlığınıza önem verin” dedi.
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Hayat Bilgisi dizisinin Var mısın Arif'i Ümit Erdim ameliyat ve sonrasındaki sıkı diyet ile 45 kilo verdi.
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HAMDİ ALKAN
Hamdi Alkan da 4 ayda verdiği 44 kilo ile şaşırttı...
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IŞIN KARACA
Işın Karaca toplamda 51 kilo verdi.
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