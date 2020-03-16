Büşra Develi, sevgilisi Cem Aktay’ın ailesiyle tanıştı

Sessiz sedasız boşandı Zeynep Dereli, 2014 yılında evlendiği ünlü oyuncu Pelin Batu’nun kardeşi Arda Batu ile sesiz sedasız boşanmış.Zeynep Dereli, daha önce avukat Fethi Pekin’le evlenmiş ve bu evliliği 2 yıl sürmüştü. Bu ayrılığın ardından Dereli, iş hayatında da çalkantılı günler yaşamıştı, DRUM adlı şirketteki ABD’li ortağıyla arası açılmıştı.



Ortağı Allen Clarke Collinsword, Dereli’yi, kendilerine ait e-postaları engellemek ve şirket gelirlerini kardeşleriyle birlikte kurduğu başka bir şirkete aktarmakla suçlayarak dava açmıştı.Daha sonra Mustafa Sarıgül’ün kurduğu TDH Türkiye Değişim Hareketi’nin genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Dereli’nin siyaseti hayatı partinin kapanmasıyla kısa sürmüştü.Zor günleri geride bırakan Zeynep Hanım, Büyükelçi İnal Batu’nun oğlu Arda Batu ile Park Şamdan’da düzenlenen sade bir nikâhla evlenmişti.



Bu evlilikten Leyla adlı bir kızları olan çiftin arasına karakedi girmiş.Anlaşmalı bir şekilde eşinden ayrılan Zeynep Hanım, şimdilerde kurucusu olduğu Tink Okulu ve kızıyla ilgileniyormuş.