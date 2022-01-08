Buse Varol kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Buse Varol takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti!
Son yıllarda evliliği ile gündeme gelen oyuncu Buse Varol, sosyal medyayı da sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Alişan ile 2018 yılında mutlu bir evlilik yapan Buse Varol ve Alişan çiftinin bu evlilikten bir de Burak adında bir oğlu var. Takipçileriyle sosyal medyada zaman zaman diyalog kuran Buse Varol bu kez verdiği yanıtlarla dikkat çekti. Peki, Buse Varol kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Buse Varol'un takipçisine verdiği yanıt...
2019 yılında Alişan ile mutlu evliliklerinden bir erkek çocuk dünyaya getiren Buse Varol'un, hemen ardından 2021 yılında ise Elif adında bir kız evladı olmuştu. Sosyal medyasında özel hayatını gizlemeyen Buse Varol, bu dönemi takipçileriyle de paylaşıyordu. Instagram'da takipçileriyle soru- cevap şeklinde muhabbet eden Varol, bir takipçisinin "Sürekli neden ayrılıkla ilgili haber çıkıyor acaba?"sorusuna "Çünkü öyle olsun istiyorlar" diyerek gönderme yapmıştı.
"Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna ise verdiği yanıtla dikkat çekti. Varol soruya, "Alişan'dan önce de sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum, şimdi de (Eğer kastettiğiniz zenginlik para ise). Ancak Alişan'la beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginlik bu. Bide bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz; kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki Allah kalbinize sevgi versin." yanıtını verdi.
BUSE VAROL KİMDİR?
Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü’nde tamamladı. 2012’de Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılan Buse Varol, yarışmadan sonra bir süre modellik yaptı ancak karine oyunculukla devam etme kararı aldı .”Tozlu Yollar” dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, “Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Şehrin Melekleri” ve “Kış Güneşi”, “Rüya” gibi pek çok dizide yer aldı.
“Payitaht: Abdülhamid” dizisinde “Mislimelek Sultan” karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre “Çok Tatlı” programının sunuculuğunu üstlendi.
2017 yılında “Dostlar Mahallesi” adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018’de hayatını birleştirdi. İlk çocukları Burak’ı 2019 yılında kucağına alan Alişan ve Buse Varol çiftinin 2021 yılında Elif adını verdikleri bir kız çocukları oldu.
“Payitaht: Abdülhamid” dizisinde “Mislimelek Sultan” karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre “Çok Tatlı” programının sunuculuğunu üstlendi.
2017 yılında “Dostlar Mahallesi” adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018’de hayatını birleştirdi. İlk çocukları Burak’ı 2019 yılında kucağına alan Alişan ve Buse Varol çiftinin 2021 yılında Elif adını verdikleri bir kız çocukları oldu.