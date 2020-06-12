Buse Varol hamile mi? Instagram hesabındaki o fotoğraf ile gündeme geldi!

Buse Varol'un hamile olduğu iddiaları, bu fotoğrafın ardından pek çok kullanıcı tarafından da gündeme getirildi. 2018 yılında Alişan ile dünya evine giren Buse Varol, geçtiğimiz yıl Burak isminde bir çocuk sahibi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Buse Varol'un zafer işareti, iki olarak değerlendirilince, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ikinci çocuk geliyor şeklinde yorumlandı.Buse Varol'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken gözler Alişan'a çevrildi.