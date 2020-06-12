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Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 17:15,

Buse Varol hamile mi? Instagram hesabındaki o fotoğraf ile gündeme geldi!

Buse Varol hamile iddiaları, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görsel ile gündeme geldi. Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafta eliyle zafer işareti yapan Buse Varol, bazı kullanıcının bunu 'iki' olarak yorumlaması üzerine ikinci çocuğa hamile iddiaları ile karşı karşı karşıya kaldı. Peki, bu iddialar doğru mu ve Buse Varol hamile mi? İşte, o fotoğraf ve konuyla ilgili bazı bilgiler

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Buse Varol'un hamile olduğu iddiaları, bu fotoğrafın ardından pek çok kullanıcı tarafından da gündeme getirildi. 2018 yılında Alişan ile dünya evine giren Buse Varol, geçtiğimiz yıl Burak isminde bir çocuk sahibi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Buse Varol'un zafer işareti, iki olarak değerlendirilince, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ikinci çocuk geliyor şeklinde yorumlandı.Buse Varol'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken gözler Alişan'a çevrildi.

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Alişan'ın önceki gün sosyal medya hesabından "Çok şükür" notu ve nazar boncuğu emojisi ile yaptığı paylaşım, iddiaları kuvvetlendirdi.

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Buse Varol, daha önce şu açıklamalarda bulunmuştu;"29 yaşında anne oldum ama 23-24 yaşında bile anne olmak isterdim. Anne olduktan sonra hayatım daha da güzelleşti. 4 çocuk istiyorum ama Alişan'ı ikna edemiyorum. En az 2 çocuk sahibi olmak istiyorum, çünkü Burak'ın kardeşi olsun..."

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İkiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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