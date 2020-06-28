Buse Varol: Alişan'ı ilk kez ağlarken gördüm

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile trafik kazası geçiren şarkıcı Alişan, kazadan sonra sosyal medya hesabı Instagram’dan canlı yayın yaptı.
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Şarkıcı, kaskodan para aldı iddialarını yalanlarken eşi Buse Varol ise, “O travma kolay kolay atlatılacak bir şey değil. En büyük şükrettiğim şey, hepimiz hayattayız ve çok sağlıklıyız. Allah hiç kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ben ilk defa Alişan’ı böyle çaresiz, ağlarken gördüm” dedi.
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Kazayı yara almadan atlatan ünlü çift, muhabirlerle sohbet etti. Alişan, “Hâlâ şoktayız. Şimdi aracın yanından geliyoruz. Sakin kafayla araca bir daha baktım, gerçekten o araçtan nasıl sağ çıktık, bilemiyorum” dedi. Alişan da kaskodan para aldığı iddiaları için “Daha kazanın, eksiklerin raporu bile çıkmadı” dedi.
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İşte Alişan ve Buse Varol'un açıklamaları; Allah bize bir şans daha verdi. Bir şeyleri ders olarak çıkarmamızı istedi. Ben araba kullanırken ne yapmamam gerektiğini, bundan sonra nasıl olmam gerektiğini anladım. Benim de bazı hatalarım muhakkak olmuştur, kimse hatasız değil bundan sonra daha dikkat ederek yaşayacağız.
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Eşi Alişan’ın sözlerine katılan Buse Varol ise şu ifadeleri kullandı; Bu travma kolay kolay atlatılabilecek bir şey değil otomobile her bindiğimizde aklımıza gelecek ama çok şükür hepimiz hayattayız Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ben Alişan'ı ilk defa bu kadar çaresiz ağlarken ve bir şeyler yapmaya çalışırken gördüm. Sigorta şirketiyle ilgili bir şeyler çıkmış daha kazanın raporu bile çıkmadı.
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Alişan ve Buse Varol o paylaşımlara isyan etti! 'Bu kötü olayda bile...'
Alişan, geçtiğimiz hafta Manisa yolunda kaza geçirmiş; takla atan araçtan eşi, oğlu ve oğlunun bakıcısı yara almadan kurtulmuştu. Sosyal medya hesabından kazayı anlatan ünlü şarkıcı, bu kötü olayla bile dalga geçenlere isyan etti. Alişan, kazada oğlunun üzerine kapaklanarak yara almasını önleyen Vietnamlı bakıcıya da minnet duyduğunu belirtti.
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BUNU BİLE DALGA KONUSU YAPTILAR
Alişan, kaza sonrası Twitter sayfasından açıklama yaptı. İşte ünlü türkücünün savunması: "Frene bastığımda zaten yapamadım ki... Keşke lastik kopmasaydı da fren yapabilseydim... Ayrıca bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun '150 km hıza çıkmadım' diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim..."
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"Biz ölümden döndük ve şükrediyoruz halimize...Evet araç önemli, evet araç sağlammış ama bunu bile dalga konusu yaparak tweetler atmanızda sizin insanlığınız olsun!"
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"Araç ne olursa olsun senin canını veren de, alan da Allah’tır...O ne derse o olur! Çok şükür ki biz sağ sağlim çıktık..."
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BEN DERSİMİ ALDIM
" Ben alacağım dersleri, bundan sonra ne yapmamam gerektiğini anladım ve beni arayan herkesi de uyarıyorum... Allah'ım düşmanıma bile yaşatmasın böyle bir şey... Herkesi kazadan,beladan gözden korusun..."
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HEP YANINDA OLACAĞIZ
Alişan, kazada oğlu Burak'ın zarar görmemesi için üzerine kapaklanan Vietnamlı bakıcısı Marianne Villamer Candayan ile ilgili "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var" demişti. Ünlü şarkıcı, Vietnamlı Marianne Villamer Candayan'ın artık aileden biri olduğunu belirterek " "Ömrümüzün sonuna kadar o da istediği süreçte hep bizimle olacak. Maddi ve manevi olarak yanında olacağız" dedi. ARACINI 1 MİLYON 250 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARMIŞ Alişan'ın kaza geçirdiği aracını 1 hafta önce 1 milyon 250 bin TL'ye satışa çıkardığı ortaya açıktı. Aracı için 1 milyon 100 bin TL verilen şarkıcı, teklifi reddetti.