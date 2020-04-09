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Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 08:41, /

Buse Terim eridi!

İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...

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1

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, zayıflamak için uyguladığı yöntemin meyvelerini toplamaya başladı.

221 KİLO VERDİ

21 KİLO VERDİ!

“Aralıklı oruç” sistemiyle 21 kilo veren Buse Terim, hedeflediği kiloya mayıs ayında ulaşmayı planladığını söyledi.

3

İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...

4

135 kilodan 111 kiloya düşen Kurtuldu, ameliyat olmadığını, diyet ve spor yaparak zayıflamayı başardığını söyledi: “Günde iki öğün yemek yiyorum.

5

En az 3 litre su tüketiyorum. Şeker, pilav ve unlu mamullerden uzak duruyorum. Porsiyonlarımı da küçülttüm. Akşamları da yürüyüş yapıyorum. Bu sayede kilo vermeyi başardım.”

6

Büşra Pekin, rol aldığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına katıldı. 15 kilo veren Büşra Pekin'in son hali görenleri şaşırttı.

7

Gala gecesinde siyah mini straplez bir elbise tercih eden Büşra Pekin, kusursuz fiziği ile gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

8ÇİÇEK DİLLİGİL

ÇİÇEK DİLLİGİL

Oyuncu Çiçek Dİlligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı. Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu...

9YEŞİM CEREN BOZOĞLU

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

Yeşim Ceren Bozoğlu, dizideki rolü için kilo almıştı. Kadrodan ayrıldıktan sonra ameliyat olan ve sıkı bir diyete giren oyuncu 58 kilo verdi.

10FATİH ÜREK

FATİH ÜREK

Şarkıcı Fatih Ürek, geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 30 kilo verdi. 75 kiloya kadar düşen Ürek, gardırobunu baştan aşağı yeniledi...

11ŞEYLA HALİS

ŞEYLA HALİS

Şeyla Halis, kilolu haliyle tanınmıştı. O da bir yılda 40 kilo verdi.

12PELİN ÖZTEKİN

PELİN ÖZTEKİN

Kilo veren ünlüler deyince akla ilk gelenlerden biri Pelin Öztekin. Genç oyuncu 4 yılda 93 kilo verdi.

13GÜLLÜ

GÜLLÜ

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu. 70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı...

14FUAT ERGİN

FUAT ERGİN

Uzun zamandır Almanya'da yaşan Rap’çi Fuat Ergin mide ameliyatı oldu. Geçirdiği operasyonun ardından 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü şarkıcı, “Kilo problemi yaşayanlara mesajım; kendinize güvenin ve sağlığınıza önem verin” dedi.

15

Hayat Bilgisi dizisinin Var mısın Arif'i Ümit Erdim ameliyat ve sonrasındaki sıkı diyet ile 45 kilo verdi.

16HAMDİ ALKAN

HAMDİ ALKAN

Hamdi Alkan da 4 ayda verdiği 44 kilo ile şaşırttı...

17IŞIN KARACA

IŞIN KARACA

Işın Karaca toplamda 51 kilo verdi.

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